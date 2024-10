Cerca de 33 millones de personas han votado de manera anticipada en EEUU

Washington D. C., Estados Unidos, a 25 de octubre 2024.- En Estados Unidos cerca de 33 millones de personas emitieron su voto de manera anticipada, se trata de 17 millones 800 mil sufragios por correo y 15 millones de manera presencial.

De acuerdo con cifras del Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida, los estados donde se han registrado más votos son Texas con 3.3 millones al igual que Florida, California con 3.2 millones, mientras que Georgia y Carolina del Norte también superan los 2 millones.

Según datos del laboratorio hasta ahora son mayoritarios los votantes registrados demócratas con un 41 por ciento frente a los republicanos con 35%; no obstante, señalan que no se trata de una cifra decisiva, ya que hay un 23 por ciento de votantes que no se registraron con etiqueta partidista.

Además, en términos de la franja de edad, los que más han votado anticipadamente son los mayores de 65, que representan el 45 por ciento del total, y se explica que los porcentajes descienden hasta llegar a los más jóvenes, de 18 a 25 con un 5.8% de los votos; también se aprecia diferencia por género, con un mayor voto de mujeres a comparación de los hombres con un 54 por ciento frente a 43 por ciento.