Celine Dion rechaza que Donald Trump utilice "My Heart Will Go On" en su mitin de campaña

Estados Unidos, a 10 de agosto de 2024.- El equipo de la cantante Celine Dion y su sello discográfico, Sony Music Entertainment, anunciaron el sábado 10 de agosto que no aprobaron que el candidato republicano y ex presidente de Estado Unidos, Donald Trump haya utilizado en un mitin político la canción popular de la cantante “My heart Will go on”.

A través de un comunicado difundido en redes sociales el equipo de Celine criticó el “uso no autorizado del video, grabación, interpretación musical y la imagen” de la famosa cantando “My Heart Will Go On” en un evento de Montana, al noroeste de Estados Unidos, donde también estuvo presente el polémico senador J. D. Vance.

En el mitin político se proyectó la imagen de la cantante mientras interpreta el tema relacionado con la película de “Titanic”, mientras de escucha el grito de los simpatizantes de Trump.

“Dion no aprueba este o cualquier otro uso similar (para sus canciones)”, se añade en el documento.

Algunos internautas señalaron que también hubo canciones como las de “El Rey León” entre otras más populares.