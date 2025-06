Capturan a presunto responsable de quitar la vida a legislador de Minnesota

Belle Plaine, Minnesota, a 15 de junio de 2025.- La noche de este domingo, fue arrestado el presunto responsable de haber disparado a dos legisladores de Minnesota, dejando a uno de ellos muerto, así lo dio a conocer un oficial de la ley.

La ex presidenta de la Cámara de Representantes demócrata Melissa Hortman y su esposo, Mark, fueron asesinados en su casa en Brooklyn Park el sábado temprano en los suburbios del norte de Minneapolis. El senador John Hoffman, también demócrata, y su esposa, Yvette, resultaron heridos en su casa de Champlin, a unos 9 millas de distancia.

La senadora estadounidense Amy Klobuchar compartió una declaración de Yvette Hoffman, en la que expresó su agradecimiento por el apoyo público recibido.

“John está soportando muchas cirugías en este momento y está cada hora más cerca de salir de peligro... Recibió 9 impactos de bala. Yo recibí 8 y ambos somos increíblemente afortunados de estar vivos. Estamos destrozados y devastados por la pérdida de Melissa y Mark. No tenemos palabras. Nunca hay lugar para este tipo de odio político.”

En una conferencia de prensa, Drew Evans, superintendente de la Oficina de Aprehensión Criminal, dijo que había una orden de arresto nacional para el sospechoso, quien fue identificado como Vance Boelter.

Las autoridades identificaron a Boelter, de 57 años, como sospechoso, diciendo que llevaba una máscara mientras se hacía pasar por un oficial de policía, e incluso supuestamente alteró un vehículo para que pareciera un coche de policía.

También el FBI ofreció una recompensa de hasta $50,000 por información que condujera a su arresto y condena. Distribuyeron una foto tomada el sábado de Boelter con un sombrero de vaquero color beige y pidieron al público que informara si lo había visto.

Boelter fue capturado en Minnesota, aunque los funcionarios no dijeron inmediatamente dónde.

Se encontró una lista de unos 70 nombres en los escritos recuperados del falso vehículo policial abandonado en la escena del crimen, según informaron las autoridades. Los escritos y la lista de nombres incluían a destacados legisladores estatales y federales, así como a líderes comunitarios, así como a defensores del derecho al aborto e información sobre centros de salud.

Cabe resaltar que Boelter es un ex funcionario político que sirvió en la misma junta de desarrollo de la fuerza laboral estatal que Hoffman, según muestran los registros, aunque no estaba claro si se conocían o no.

Alrededor de las 6 a. m. del sábado, Boelter envió un mensaje de texto a sus amigos para disculparse por sus acciones, aunque no expresó qué había hecho.

“Estaré ausente por un tiempo. Quizás muera pronto, así que solo quería decirles que los quiero mucho y que ojalá no hubiera sido así… Lamento todos los problemas que esto ha causado”, escribió en mensajes vistos por AP.