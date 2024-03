Brasil estuvo en "serio riesgo" de sufrir un golpe de Estado, asegura Lula da Silva

Brasilia, Brasil, a 18 de marzo 2024.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que su país corrió un “serio riesgo” de sufrir un golpe de Estado por parte de su antecesor, Jair Bolsonaro.

Lo anterior lo comentó luego de que se diera a conocer el testimonio de dos excomandantes de las Fuerzas Armadas, que afirmaron ante la Policía que Bolsonaro les propuso sumarse a su plan para anular las elecciones de 2022.

El mandatario brasileño señaló que no se volvió a “los tiempos tenebrosos” de la dictadura militar (1964-1985) solo porque “algunas personas de las Fuerzas Armadas no quisieron y no aceptaron” sumarse a la intentona golpista.

Cabe señalar que Marco Antonio Freire Gomes y Carlos Baptista Júnior, excomandantes del Ejército y la Aeronáutica, respectivamente, declararon que sostuvieron varias reuniones con el ex mandatario brasileños y sus asesores cercanos, quienes los invitaron a apoyar su plan para anular las elecciones de 2022, que ganó Lula por un estrecho margen.