Biden duda continuar con campaña presidencial, afirman medios de EEUU

Washington D. C., Estados Unidos, a 3 de julio 2024.- El presidente de Estados Unidos y candidato presidencial demócrata para las elecciones del próximo mes de noviembre, Joe Biden, comunicó a un aliado cercano sus preocupaciones sobre su capacidad de convencer al electorado de que aun es apto para gobernar, de acuerdo con los medios CNN y The New York Times.

Lo anterior, luego de su participación en el primer debate presidencial, en el que, de acuerdo con expertos y votantes que observaron el evento, su contrincante, el republica Donald Trump, tuvo una mejor participación.

Cabe señalar que los medios citados pudieron consultar al “aliado” del mandatario estadounidense, quien les dijo que para el demócrata, los eventos a los que asistirá con motivo de la celebración del Día de la Independencia de EEUU serán clave para decidir si continúa en la contienda presidencial.

"Sabe que si tiene dos presentaciones más como esa, estaremos en un lugar diferente al final del fin de semana [...] Está viendo el momento. Tiene los ojos claros [...] Las encuestas están cayendo en picada, la recaudación de fondos se está agotando y las entrevistas van mal. No está comportándose ajeno”, dijo la fuente, que pidió mantener el anonimato.

Por su parte, Andrew Bates, portavoz de la Casa Blanca, salió a desmentir dichas afirmaciones y las calificó de “absolutamente falsas”.