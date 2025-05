Autismo en EEUU está "inducido artificialmente", asegura Trump

Washington D. C., Estados Unidos, a 23 de mayo 2025.- El presidente de Estados Unidos afirmó que el aumento de las tasas de autismo en el país debe de tener como origen factores artificiales o externos, tal y como lo señala el jefe del Departamento de Salud, Robert F. Kennedy Jr, sin presentar pruebas.

“Ante era 1 caso sobre 10 mil, y ahora es 1 de 31 en el autismo, creo que es algo terrible. Tiene que ser algo externo, tiene que ser inducido artificialmente, tiene que serlo”, declaró el mandatario estadounidense.

De acuerdo con un informe del mes de abril de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la prevalencia del autismo en EEUU aumentó de 1 de cada 36 niños a 1 de cada 31 a los 8 años.

No obstante, no está claro a qué estudio se refería Trump con la estadística de “1 de cada 10 mil”, pues los CDC no tienen registros de antes del año 2000, cuando el autismo se presentaba en “1 de cada 150″ niños.

Cabe señalar que los expertos y la comunidad científica han rechazado la definición de “epidemia” de autismo usada anteriormente por el jefe del Ejecutivo y el secretario Kennedy Jr.

En contraparte, atribuyen la gran variación a que actualmente se cuenta con métodos de detección más avanzados y otros criterios de diagnóstico.