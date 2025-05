Anuncia Biden que inició su tratamiento contra el cáncer

Dover, Delaware, Estados Unidos, a 31 de mayo 2025.- El ex presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que ya inició con su tratamiento contra su cáncer de próstata y dijo que “el pronóstico es bueno”.

“El pronóstico es bueno. Estamos trabajando en todo. Está avanzando y me siento bien. Todos están muy optimistas”, comentó.

Lo anterior lo dio a conocer tras dar un discurso en honor a los caídos de la guerra, en un evento público en la ciudad de Dover, Delaware.

El ex mandatario de extracción demócrata indicó que su tratamiento “es cuestión de tomar una pastilla, una pastilla específica durante las próximas seis semanas y luego otra”.

“La expectativa es que podremos superar esto. No está en ningún órgano, mis huesos están fuertes, no ha penetrado”, apuntó en declaraciones recogidas por el diario The Washington Post.

Cabe recordar que, el pasado 18 de mayo su oficina dio a conocer que el jefe de Estado padece un cáncer de próstata en estado “agresivo”.