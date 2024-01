Analiza EEUU sanciones contra Venezuela por inhabilitación de candidata opositora

Washington D. C., Estados Unidos, a 27 de enero 2024.- Estados Unidos evalúa restablecer algunas sanciones a Venezuela luego de que la Corte Suprema del país sudamericano ratificó la inhabilitación de la candidata presidencial de oposición, María Corina Machado.

Lo anterior, lo anunció un portavoz del Departamento de Estado de la Unión Americana.

El mismo funcionario detalló que para el gobierno de su país la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que descalifica a la candidata "victoriosa de las primarias democráticas de la oposición, contradice el compromiso asumido por los representantes de Nicolás Maduro de organizar una elección presidencial equitativa en 2024".

De igual forma, el vocero dio a conocer que la ex candidata, Machado, no recibió ninguna notificación de los alegatos en su contra, por lo que no pudo responder ni defenderse de los mismos.

"Esta decisión muy preocupante contradice los compromisos asumidos por Maduro y sus representantes en el marco del acuerdo de Barbados, que fijaba una hoja de ruta electoral y permitía a todos los partidos elegir sus candidatos para la elección presidencial", indicó el Departamento de Estado.