AMLO niega que Gobierno de Ecuador se haya acercado con él tras asalto a Embajada de Quito

Ecuador, Quito, 7 de mayo del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó este martes que haya tenido un acercamiento con el Gobierno de Ecuador, presidido por Daniel Noboa, luego del asalto a la Embajada mexicana en Quito, que provocó la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambas naciones y una demanda en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa mañanera, López Obrador fue cuestionado sobre si Ecuador se había puesto en contacto con México tras lo acontecido, a lo cual respondió con un rotundo no.

“No, además es un asunto también de principios, es un asunto de fondo. Es que fue muy grave lo que sucedió, o sea, imagínense que hay alguien que tiene asilo y que entran a la Embajada y se lo llevan, eso viola todas las normas de política exterior”, externó el mandatario mexicano.

El jefe del Ejecutivo federal, indicó que México sigue en la búsqueda, así como otras naciones, de darle asilo al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas (2013-2017), quien está en prisión por presunta corrupción luego de su arresto el pasado 5 de abril cuando se encontraba resguardado en la Embajada mexicana en Quito.

Por su parte, señaló que la demanda contra el gobierno de Ecuador ante la CIJ avanza, ya que Ecuador violó la soberanía de México al allanar la Embajada y el derecho de asilo para Glas.

“Eso es lo que estamos planteando y queremos que se castigue al Gobierno de Ecuador, no al pueblo de Ecuador, que es un pueblo hermano, sino al Gobierno de Ecuador por este acto autoritario, prepotente, suspendiéndolo de Naciones Unidas en tanto no ofrezcan una disculpa pública y sobre todo haga un compromiso de no repetición”, finalizó.