AMLO adelanta que platicará con Lula y Petro sobre la elección presidencial en Venezuela

Ciudad de México, 1 de agosto del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que se comunicará vía telefónica con sus homólogos de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y de Colombia, Gustavo Petro, para platicar sobre lo acontecido en la elección presidencial de Venezuela.

Desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano aseguró que insistirá en su postura en contra del injerencismo y la violencia.

“Sí, vamos a tener esa conversación, pero esa es nuestra propuesta, que no haya violencia, que se le dé la confianza a las autoridades electorales de Venezuela, que se acopien las actas, porque no puede ser que se diga ganó uno, ganó otro, si no hay pruebas, y reconstruir si hubo sabotaje, ahora hay muchos técnicos buenos para recuperar todo lo que hayan destruido o borrado. Si hay voluntad de aclarar las cosas y que se respete el voto de los ciudadanos, se va a lograr un acuerdo, yo deseo eso, pero que no nos adelantemos a descalificar a nadie y esperar”, declaró.

En ese sentido, el mandatario mexicano aseguró que él ha sido prudente y no se ha metido en un asunto que corresponde de manera fundamental a los venezolanos mientras que criticó la postura que ha adoptado el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

“Lo que pasó con el secretario general de la OEA, que la elección fue el domingo y el martes ya declara que habían sido fraudulentas las elecciones y que no había ganado un candidato, sino había ganado otro, sin tener pruebas de nada. Además sin tener facultades legales, no solo por ser un organismo externo, que no tiene que ver con Venezuela, sino porque con qué facultad se erige como juez electoral, eso en vez de ayudar a resolver diferencias, las agrava”, criticó.

Por último, el jefe del Ejecutivo federal aseveró que lo mejor que se puede realizar es esperar a que se tengan los resultados finales de la elección.

“Ayer en Venezuela el presidente Maduro señaló que le van a entregar las actas, está pidiendo al órgano electoral correspondiente que convoque a los partidos, a los candidatos, a entregar la información que posean. Él reconoce que no tiene las actas, porque se sostiene, y eso hay que probarlo, que hubo una intromisión, un hackeo para tumbar el sistema de cómputo. Él mismo plantea que se recuperó una parte y que se está haciendo una reconstrucción, pero que corresponde al tribunal electoral hacer la investigación, escuchar a todos, porque así está establecido en su marco legal, eso toca, esperar”, sentenció.