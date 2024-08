Alto al fuego en Gaza "más cerca que nunca", asegura Biden

Washington D. C., Estados Unidos, a 16 de agosto 2024.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que un eventual alto al fuego total entre Israel y un grupo extremista de Palestina está “más cerca que nunca”.

"Prefiero no gafarlo, pero puede que tengamos algo", afirmó a periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D. C.

Cabe señalar que, durante meses, representantes del Estado judío y del grupo terrorista Hamás se han reunido para negociar el cambio de rehenes por prisioneros con la mediación de Estados Unidos, Egipto y Qatar.

Sin embargo, las declaraciones del mandatario estadounidense no concuerdan con los que ha expresado Hamás, tras la conclusión de la última ronda de negociaciones, que se llevó a cabo en la ciudad de Doha, Qatar.

El grupo islamista expresó su molestia ya que las últimas reuniones no "no incluyen un compromiso con lo pactado el 2 de julio", en referencia a la propuesta original planteada por Washington D. C.