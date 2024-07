Alicia Bárcena no participará en reunión de la OEA sobre las elecciones en Venezuela: AMLO

Ciudad de México, 31 de julio del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador informó que Alicia Bárcena no participará en la reunión extraordinaria que convocó la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la que se abordará los resultados de las elecciones en Venezuela.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, López Obrador dejó en claro que el Gobierno de México no está de acuerdo en la parcialidad que ha tomado la OEA, en particular el secretario general Luis Almagro, con respecto a la elección presidencial en Venezuela.

“Yo tengo la información que Alicia Bárcena no va a participar en la reunión de la OEA, y no vamos a participar porque no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA”, declaró.

“Antes de conocer resultados, el director de la OEA, Almagro, ya había reconocido a uno de los candidatos sin pruebas de nada, entonces para qué vamos a una reunión así, eso no es serio, no es responsable, eso no ayuda a buscar una salida pacífica, democrática a un conflicto de un país de América latina y de cualquier país del mundo”, explicó.

En ese sentido, el mandatario mexicano pidió que se termine la política de intervencionismo de Gobiernos del extranjero y de medios de comunicación sobre el sesgo que existe de la situación política de Venezuela.

“Ya basta con eso, ya basta con el intervencionismo, los problemas de Venezuela se han estancado, no se les ha encontrado salida porque es mucho el injerencismo, se meten del extranjero, no solo los Gobiernos, de los medios, es mucha la intromisión”, indicó.

“En el caso de los medios, no solo de México, sino del mundo, hace falta más profesionalismo, más objetividad, más equilibrio, porque se inclinen mucho de un lado o de otro, y no solo son los medios convencionales o las agencias, ahora las redes sociales están como tomadas también, hace falta democratizar a los medios, esa es nuestra postura”, sentenció.