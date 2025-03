Zoé Saldaña, al recoger su oscar le tira indirecta a Trump y sus seguidores MAGA: se dice una orgullosa hija de inmigrantes 

Los Ángeles, Estados Unidos, a 2 de marzo de 2025.- Ha pasado otra gala de los premios del cine y la política no pasó desapercibida gracias a Zoé Saldaña. Pero vamos por partes.



La gran triunfadora de la gala de los Óscars es una película que no ha sido tan mainstrem como "La Sustancia", pero que resultó lo suficientemente sólida para llevarse el premio a Mejor Película: se trata de "Anora".



También le dio el premio a mejor actriz a Mikey Madison, que le ganó a Demi Moore y Karla Sofía Gascón.



Por su parte, el cineasta brasileño Walter Salles ya parece cliente frecuente de estos premios, porque su filme "Aún estoy aquí", obtuvo el premio en mejor película internacional.



Por su parte, Adrien Brody repitió el óscar a mejor actor principal por su trabajo en The Brutalist ("El brutalist"). Él hizo un llamado a la gente a que sean más amables e inclusivas. Vaya utopía.



El premio a mejor actor de reparto fue para Kieran Culkin por su trabajo en A Real Pain. Sí, él es hermano del güero de "Mi pobre angelito", sólo que sí se ha enfocado en trabajar.



Y viene entonces Zoe Saldaña, la cual pasó a tomar su premio a mejor actriz de reparto por "Emilia Pérez", con un discurso que no le gustará a la caterva más rancia de los republicanos: subrayó que es una "orgullosa hija de padres inmigrantes".



Otro aspecto que seguro disgustará a los trumpistas ni a los israelíes rancios es que "No other land" ganó a mejor documental. Ese filme denuncia la segregación étnica que ocurre en Cisjordania, que es uno de los territorios palestinos.



De hecho, el periodista y activista palestino Basel Adra expresó lo siguiente cuando recogió el premio: "espero que mi hija no tenga que vivir la misma vida que estoy viviendo yo ahora, siempre con el miedo a la violencia, a la demolición de nuestras casas, al desplazamiento que mi comunidad está enfrentando".