Usher: Rendezvous In Paris, la película-concierto llegará a los cines a nivel mundial a partir del 12 de septiembre

Leawood, Kansas, a 30 de julio de 2024.- El cantante, compositor, bailarín y empresario de renombre mundial Usher, traerá la mejor experiencia de concierto a los cines este otoño. AMC Theatres® (NYSE:AMC), el exhibidor en cines más grande de Estados Unidos y del mundo, Trafalgar Releasing y Sony Music Vision, anunciaron hoy que la película del concierto USHER: RENDEZVOUS IN PARIS llegará a los cines a nivel mundial por tiempo limitado a partir de 12 de septiembre.

USHER: RENDEZVOUS IN PARIS incorpora la emblemática esencia de su residencia en Las Vegas, un fenómeno cultural, que ahora presenta como una seductora confesión con toque francés. Filmada durante la Semana de la Moda de París en La Seine Musicale, la película presenta éxitos que encabezan las listas de éxitos, como “Yeah!”, “My Boo”, “Love In This Club” y más de los 30 años de carrera de USHER, interpretados con vestuario, iluminación y efectos especiales de última generación nunca antes vistos. Además de llevar a la pantalla la vibrante experiencia del concierto en vivo, USHER ofrece al público un vistazo de su vida más allá del escenario, creando un momento global que los cinéfilos no querrán perderse.

“USHER: RENDEZVOUS IN PARIS" se proyectará en 2,000 cines de todo el mundo, incluidos aproximadamente 1,000 cines en los Estados Unidos. La película se proyectará en salas de AMC y ODEON, y en muchas otras a nivel mundial. Los detalles de la proyección mundial y la venta de boletos estarán disponibles en UsherinParis.com el 6 de agosto a las 9:00 a. m. ET / 6:00 a. m. PT. Una invitación a los fans a registrarse para obtener más información. Las proyecciones se llevarán a cabo entre el 12 y el 15 de septiembre y pueden variar según la ubicación.

La película del concierto será lanzada en los EE. UU. y a nivel mundial por Trafalgar Releasing, en asociación con AMC Theatres Distribution. AMC y ODEON apoyarán en el marketing central de la película en el mercado estadounidense y el internacional. Sony Music Vision es el distribuidor de todos los derechos excepto en cines.

“París fue una experiencia especial para mí como artista y para mis fans”, dijo USHER. “Espero que aquellos que no pudieron asistir en persona puedan experimentar lo especial que fue. En cuanto a los que sí estuvieron, espero que experimenten el espectáculo y vean lo que se necesita para llegar allí a través de un lente diferente”.

“Durante 30 años USHER ha cautivado y entretenido al público a través de su música y conciertos. Hace apenas unos meses, obtuvo excelentes críticas por su impresionante actuación frente a 129 millones de personas durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Llevar su incomparable experiencia de concierto a las salas de cine para sus fanáticos de todo el mundo es una opción perfecta para AMC Theatres Distribution”, dijo Adam Aron, presidente y director ejecutivo de AMC Theatres.

Marc Allenby, director ejecutivo de Trafalgar Releasing, agrega: “Estamos entusiasmados de continuar nuestra asociación con Sony Music Vision y AMC Theatres Distribution para llevar la energía de USHER al público de las salas de cine de todo el mundo. Es el artista perfecto para apoyar nuestra visión compartida de crear experiencias globales en torno a películas de conciertos de artistas que impulsen la evolución del cine hacia espacios para todas las formas de entretenimiento".

USHER: RENDEZVOUS IN PARIS es una película dirigida por Anthony Mandler. Es una producción de Arcovision, Kingdom Films y Laffitte Group Productions. La película está producida por Anthony Mandler, Usher Raymond y Ron Laffitte. Los productores ejecutivos de Kingdom Films son Aakomon Jones y Angelo Gopee. El productor ejecutivo de Arcovision es Kwesi Collisson. Los productores ejecutivos de Sony Music son Tom Mackay, Richard Story y Krista Wegener.