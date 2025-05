Sydney Sweeney saca a la venta jabones hechos con agua que ha utilizado para bañarse

Ciudad de México, 29 de mayo del 2025.- La famosa actriz estadounidense Sydney Sweeney, dio un giro inesperado en su carrera al anunciar un producto que sacará a la venta que ha generado todo tipo de opiniones: un jabón hecho con agua que ha utilizado para bañarse.

El peculiar emprendimiento será edición limitada en colaboración con Dr. Squatch Soap Co., será para sus seguidores más fieles, ya que solo estarán a la venta 5 mil piezas.

En una entrevista exclusiva con el medio de comunicación GQ, Sweeney dio a conocer todos los detalles de su nuevo proyecto, que ha captado toda la atención pública del medio del espectáculo por su rareza.

“Estoy vendiendo el agua de mi baño usada. Parece que ya es popular”, aseguró, luego de decir que sus fans siempre bromeaban sobre el agua con la que ella se bañaba.

“Es literalmente solo agua en la que me he bañado. No sé por qué la gente se asusta, es solo agua de baño”, indicó.