Símbolo del cine mundial, la actriz francesa Juliette Binoche cumplió 60 años

Morelia, Michoacán, a 9 de marzo de 2024.- Es la primera actriz que ha ganado los tres premios europeos más relevantes del cine en el viejo continente, que se otorgan en Berlín, Cannes y Venecia, se trata de Juliette Binoche, quien llegó a los 60 años este día.

La francesa, que comenzó su carrera en 1983, también ha estado en encuentros fílmicos de México, como el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), donde estuvo como invitada especial en el 2014 para presentar Nubes de María.

Pero la anterior es sólo una película de las muchas que tiene la actriz en su filmografía, construida con personajes de complejos y de alto registro dramático. A propósito de ello, te presentamos aquí las reflexiones que la actriz dio en esa ocasión. Se trata de ideas sobre lo que es el trabajo de la actuación.

1. A veces llego antes al set y convivo con el equipo, pues eso me permite integrarlos como una extensión de mí y no interrumpir el proceso de encarnar a los personajes en los que me quiero convertir.

2. Es fundamental no repetirse, porque además de que es aburrido, te estás muriendo de esa forma. Así que la pregunta es ¿cómo construyes algo nuevo? Es una gran pregunta que cada quién debería hacerse a sí mismo.

3. Actuar es un compromiso, son palabras que no existen y los actores trabajan con la imaginación todo el tiempo. Esas palabras están escritas desde un lugar real y esas ideas tienen que encontrar un lugar. Y uno tienen que recurrir a sus memorias que están dentro de tu cuerpo en forma de sensaciones. Sin las sensaciones no hay una buena actuación.

4. Mi trabajo como actriz consiste en estar en contacto con lo invisible. Eso significa que soy consciente de que tengo un cuerpo, que hay gente alrededor y que he leído el guion: ¿Cómo puedo vincular esas partes, con mis emociones y encarnar la verdad que proviene del fondo de mi corazón y del fondo de mi cuerpo en algo real y accesible?

5. Actuar es como estar enamorada, hay una reacción real que sucede y que está más allá del tiempo y el espacio. Y tienes que ser visible en los poros de la piel, por eso a veces me molesta cuando me ponen demasiado maquillaje.

6. Usen su vida y sus experiencias como seres humanos en una forma artística para que la gente pueda verlas y relacionarse con ellas. ¿Por qué vamos a ver formas de arte? Es para ser enriquecidos, es para estar en contacto con nosotros mismos, para ensayar algunas emociones que podemos utilizar algún día. Así que la responsabilidad de los actores es ser el puente entre lo que está escrito y las grandes cámaras, los grandes técnicos y el actor no es importante pero lo que pasa a través del actor es importante.