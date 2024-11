Rompe el silencio Cazzu; reveló cómo se enteró de relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Ciudad de México, a 31 de octubre de 2024.- Después de las declaraciones de Ángela Aguilar en donde dijo que “todos los involucrados”, ya sabían de su relación con Christian Nodal, la cantante argentina, Cazzu, decidió romper el silencio y habló de cómo sucedió todo durante una entrevista, e incluso, insinuó una posible infidelidad.

A cinco meses de su ruptura con Nodal, Cazzu fue entrevistada en el programa PLP y expresó que tenía la necesidad de ponerle un límite a la situación.

“Yo no tenía conocimiento de que ellos tenían una relación previa a anunciarla, a mí cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto… Existió la pregunta: ¿Hay alguien más? La respuesta fue: No. Yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma en que se enteró todo el mundo, a través de los mismos medios… Me sorprendí, obviamente, porque yo a ella la conocí, ya había compartido algunas veces, primero pensé que no era, resultó que sí. Fue una gran sorpresa obviamente, no hice nada al respecto, porque en el momento que alguien no quiere seguir en una relación, ahí ya no hay nada que hacer, yo simplemente lo acepté".

Asimismo, la intérprete, aseguró que ella nunca habría querido hablar del tema, e incluso se sintió obligada, ya que es un tema sensible y muy doloroso, pero al ponerse en duda su integridad como persona, tomó la decisión de decirlo.

“También se habló de mis sentimientos en boca de alguien que no me conoce y no sabe cómo yo lo pasé, se dijo que no se rompió un corazón y que aquí nadie sufrió, yo sufrí muchísimo y se rompió muchísimo aquí un corazón, se rompieron muchos corazones, fue un proceso muy doloroso"

Además, dijo que ella siempre se mantuvo al margen y respetó la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar, así que siguió con su vida, con su trabajo y con sus cosas, por lo que ahora pide ser respetada de la misma manera y estar en paz.

“Hay una mentira atroz, que es que yo tenía conocimiento de que ellos tenían una relación, ella propone una historia muy distinta a la que yo conocía hasta hace poco, lo que empeora todo. Ella propone esa historia donde ellos están juntos muchos meses antes de decirlo, lo que ahora yo les digo, eso no es cierto, yo no tenía conocimiento. Quiere decir que se estaba llevando una doble vida, quien sabe en qué situación, si yo estaba embarazada, si yo acababa de parir, la historia que yo conocía hasta hace unos días, se convirtió en una historia mucho peor".