Podría haber JaloFest en época electoral, anunció Alfredo Ramírez Bedolla

Morelia, Michoacán, a 12 de febrero del 2024.- El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, declaró que legalmente se podrían realizar eventos como el "Jalo" (conciertos gratuitos organizados por el ejecutivo estatal) durante la temporada electoral, incluso durante la veda electoral.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal señaló que han revisado las reglamentaciones en la materia y comentó que no hay impedimentos, pues no hay difusión de tipo electoral en estos eventos, ya que no se hace promoción de su investidura.

"No se sube el gobernador ahí al escenario y da un saludo, no; pues ¿quién quiere ver al Gobernador? nombre, quieren ver a los Cadillacs, a los Caifanes ¿no?”, ironizó el mandatario. Cabe señalar que se estima que en esta última edición asistieron aproximadamente 40 mil personas al concierto de Los Fabulosos Cadillacs en el estadio Morelos.

Ramírez Bedolla enfatizó que “no hay ni siquiera una promoción de mi imagen como gobernador en los conciertos" y por tanto, subrayó que los eventos seguirán como un espacio de esparcimiento y cultura para la ciudadanía, con fines como recaudar libros o cobijas, como ocurrió en las últimas dos ediciones.

Sin embargo, Ramírez Bedolla dijo que todavía no se tiene planeado concierto programado para las fechas electorales.