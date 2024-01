Personas latinas incluidas que los premios “Razzie”, lo peor del cine

Ciudad de México, a 24 de enero de 2024.- Los premios óscar tienen su contraparte, que son los Raspberry, mejor conocidos como Razzie, y reconocen a lo peor del cine estadounidense y sí, también acaba de hacer pública su lista del 2024.

Entonces, la contraparte de Oppenheimer sería, en este caso, Los Indestructibles 4, que tiene siete nominaciones, entre ellas peor película, peores actores de reparto para Sylvester Stallone y Meghan Fox.

Otro que está incluido es Chris Evans y razón no les falta, porque podrá ser muy bonito el señor, pero muy dotado no está. Hablamos claro de su capacidad para actuar. Le acompañan en la terna Russell Crowe, Vin Diesel, Jason Statham y Jon Voight.

En el caso de las actrices, además de Megan Fox está Jennifer López, para su compañera -pero no amiga Salma Hayek-, Ana de Armas y, sorprendentemente, Helen Mirren, la cual sí es buena actriz pero trabajar en algo llamado “¡Shazam! La furia de los dioses” no augura cosas muy buenas que digamos.

Los Razzie fueron creados como una parodia de los Oscar por el escritor de cine John J. B. Wilson en 1980, como una respuesta a la feria de vanidades que son los premios de Hollywood. Y de hecho, pone a prueba los egos de algunas personas con fama de difíciles, como Jennifer López.

Pero hay gente con capacidad de aceptar las pedradas, como el caso de las muy trabajadoras, pero no tan talentosas, Sandra Bullock y Halle Berry, quienes han ido a recibir estos premios con cierta humildad.

De hecho, Halle Berry llegó a expresar lo siguiente: "si no puedes ser una buena perdedora, no hay forma que seas buena ganadora. Si no eres capaz de aceptar una crítica, entonces no mereces que te elogien".