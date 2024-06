No seas tan ridículo, si no tienes nada bueno que decir, cállate, ¿de acuerdo?: Adele vs espectador homofóbico

Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, a 3 de junio de 2024.- En el concierto que dio en en el Caesars Palace de Las Vegas, un espectador gritó “el Orgullo apesta”, expresión que la cantante atajó con un “no seas tan ridículo”.

Adele es una cantante que tiene un amplio fandom y con el cual suele llevarse bien, pero en ocasiones marca límites como ahora con un espectador que descalificó al colectivo LGBTQ+.

Y es que la cantante añadió que esas críticas no tenían espacio en su espectáculo. Ya en el pasado, Adele se ha mostrado muy reivindicativa en temas sociales y en esta ocasión no dudó en defender a la comunidad LGBTQ+ cuando el asistente gritó “el orgullo apesta”.

Ante eso, ella respondió “¿eres jodidamente estúpido?, no seas tan ridículo; si no tienes nada bueno que decir, cállate, ¿de acuerdo?”. Fueron palabras que se grabaron y se han vuelto virales en redes sociales, en favor de Adele y su postura con los derechos de la comunidad LGBTQ+.

No todo el mundo le aplaude su postura progresista, pero gran parte de su fandom sí lo hace, e incluso ella ha mencionado que recibe cartas “de personas que me dicen que las hago muy felices de ser ellas mismas y muy cómodas con quienes son, lo cual me encanta”.