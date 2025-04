Niegan permiso a Eme Malafe para presentarse en el municipio de Querétaro por promover la apología del delito

Querétaro, Querétaro, a 14 de abril de 2025.- Este fin de semana pasado, Eme Malafe se presentaría en el Foro Arpa con una asistencia aproximada de mil personas, sin embargo, el municipio de Querétaro le negó el permiso para presentarse, la razón, promover la apología del delito y eso no se va a permitir, aseguró Federico de Los Cobos y Vega, secretario de Gobierno capitalino.

“En el municipio de Querétaro, no se permitirán eventos que hagan apología del delito o inciten a la violencia, nada que no se alinee al Plan Orden”.

Al parecer, dijo, este artista Eme Malafe tiene en su repertorio canciones que promueven la apología del delito.

Explicó que el personal del área de la Dirección de Inspección en Comercio y Espectáculos dialogó con el empresario pues se esperaba un aforo aproximado de mil personas y se le comentó que no se le autorizaba la presentación pues estaba prohibida en la entidad de este tipo de presentaciones.

“Al informarle a su representante de esta disposición por lo que se decidió no llevar a cabo el concierto; por lo que la devolución de las entradas deberá ser un tema del organizador”.

Recordó que este tipo de espectáculos no se pueden anunciar si no se cuentan con los permisos de las autoridades correspondientes.

“Se canceló el sábado un evento que hacía apología de a este tipo de acciones. Previamente, se habló con el empresario y no hubo ningún problema (…) sin el permiso municipal, y en su momento estatal si va con alcohol, no se puede realizar un evento si previamente no existe un permiso, no se va a realizar el evento; y ya son políticas de los empresarios el cómo manejan si existe una devolución o una sustitución, ya depende del empresario”.