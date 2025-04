Muere Memo del Bosque, famoso productor de televisión en México

Ciudad de México, 7 de abril del 2025.- Guillermo “Memo” del Bosque, productor de televisión en México, perdió la vida a los 64 años de edad luego de una ardua batalla contra el cáncer.

La noticia fue dada a conocer a través de un mensaje póstumo publicado en las redes sociales de Del Bosque.

“Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más”, se lee en el mensaje publicado.

“Doy gracias a Dios por permitirme seguir viviendo desde el 2017 que fui diagnosticado, y haber podido disfrutar a mis hijos, a Vica y a toda mi familia. Doy gracias por mis amigos que nunca se fueron. Gracias por todo su amor”, agradeció.

“Ahora he acabado la pelea, mi lucha terminó y ahora soy un nuevo ser que goza la presencia de su Creador. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo, mi Señor (…) con amor Memo del Bosque”, finalizó.

Cabe recordar que Memo del Bosque, reconocido por sus grandes producciones en televisión mexicana, fue diagnosticado en el año 2017 con linfoma de Hodgkin, un cáncer que afecta el sistema linfático.

Dentro de su trayectoria, en 1993 lanzó uno de los canales más icónicos de la televisión en México: Telehit. Además, fue productor de varios programas de televisión, entre los que se encuentran El Calabozo y 100 mexicanos dijeron.