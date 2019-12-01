Morelia vive espectacular Miss Catrina Universe 2026

Morelia, Michoacán; 23 de octubre de 2026.- Con una pasarela llena de color, creatividad y orgullo por las tradiciones mexicanas, se llevó a cabo Miss Catrina Universe 2026 en el Centro Cultural Clavijero, evento que contó con la presencia del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar.

La directora de Miss Catrina Universe, Diana Reyes Duque, y Colmena Studio, fueron los organizadores de este evento, donde participantes de distintos estados de la República presentaron la noche de este jueves, atuendos inspirados en la Catrina, con diseños, maquillaje y elementos representativos de sus lugares de origen. La diversidad también estuvo presente con una concursante de Colombia, que aportó un toque internacional a esta celebración de la identidad cultural mexicana.

Ante una nutrida asistencia y en un ambiente de fiesta y celebración, el alcalde disfrutó de la pasarela y reconoció el trabajo de las organizadoras y el esfuerzo de las concursantes, quienes dedicaron horas a preparar cada detalle de su presentación.

“Quiero felicitar a los organizadores de este gran evento, gracias por lo que hacen por nuestras tradiciones en Michoacán, en Morelia y, por supuesto, en México. A todas las participantes, felicidades por ese gran esfuerzo y por la pasión y el cariño que ponen en una tradición tan mexicana, que ha puesto a nuestro país en el mapa popular”, expresó Alfonso Martínez.

El presidente municipal subió a la pasarela, acompañado por Guadalupe Herrera Calderón, secretaria de Fomento Económico de Morelia (Sefeco), para entregar los premios a las ganadoras y refrendar el respaldo del Ayuntamiento a iniciativas que promueven las tradiciones, impulsan la actividad cultural y generan espacios de encuentro para las familias y visitantes.

Tras la deliberación del jurado, Veracruz obtuvo el primer lugar, seguido del Estado de México, que alcanzó el segundo puesto, y Morelos, que se llevó el tercero.

Los premios especiales reconocieron también el carisma, la popularidad y el talento de las participantes: Jalisco obtuvo Miss Simpatía; Colombia, Miss Favorita del Público; Oaxaca, Miss Fotogenia; Veracruz, Miss Mejor Vestuario, y Puebla, Miss Maquillaje.

Con este certamen, Morelia comienza a vivir el ambiente de una de sus temporadas más emblemáticas, en la que el arte, la creatividad y las expresiones populares se unen para honrar la memoria de quienes ya no están y compartir con orgullo una de las tradiciones más representativas de México.

El Ayuntamiento invita a la ciudadanía y a quienes visitan la ciudad a disfrutar de las actividades programadas para el Día de Muertos, una celebración que llena de vida, color y significado los espacios de la capital michoacana.