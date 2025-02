Maribel Guardia sigue batalla contra Imelda Tuñón por violencia doméstica a niño

Ciudad de México, a 1 de febrero de 2025.- Maribel Guardia ofreció datos en torno al proceso legal que sostiene en contra de su nuera, la cantante Imelda Tuñón, por supuesta violencia familiar ejercida hacia su nieto José Julián.



Es de recordar que la Fiscalía General de la Ciudad de México dio a Maribel Guardia el cuidado temporal del niño dw siete años, con el que se quedaría por un periodo mínimo de 10 días u otros 90 días más.



Por tanto, José Julián podría reencontrarse con su mamá Imelda Tuñón en mayo, que es cuando cumple años. La actriz aseguró que ella se hace cargo de cubrir las necesidades del niño e incluso dijo haber rechazado un personaje en una telenovela para poder cuidarlo.



Por su parte, Imelda Tuñón mostró que su abuela le advirtió se cuidara de Maribel Guardia; afirmó también que, contrario a lo que señala su ex suegra, no es adicta a las drogas y alcohol, también dijo que es injusto le hayan quitado al hijo.



Pero Maribel Guardia mencionó que no pretende arrebatar al niño y podría volver con ella siempre y cuando se atienda. El menor fue, cabe recordar, fruto de su matrimonio con Julián Figueroa, de quien enviudó.



Anotar que la denuncia presentada por Maribel Guardia expone que Imelda Tuñón ha llevado a su casa hombres en estado de ebriedad, situación que habría sido presenciada por José Julián.