Lifetime Movies hará un especial en homenaje a la actriz Shannen Doherty

Ciudad de México, a 16 de julio de 2024.- Este domingo 21 de julio, Lifetime Movies ofrecerá una programación especial dedicada a recordar y homenajear a Shannen Doherty, actriz reconocida por sus memorables papeles como Brenda en la serie “Beverly Hills 90210” y Prue Halliwell en “Charmed”, quien falleció tras perder su batalla contra el cáncer de mama.

La actriz también fue conocida por sus papeles protagónicos en varias películas originales de LIFETIME como “Dying to Belong”, “List of a Lifetime”, “No One Would Tell” y "The Unauthorized Beverly Hills 90210 Story”.

Entonces, la programación especial comenzará con “Lista De Toda Una Vida” (List of a Lifetime) un largometraje que narra la historia de Brenda (Kelly Hu), una mujer que recientemente ha sido diagnosticada con cáncer de mama. Con la esperanza de aliviar el dolor de Brenda, su mejor amiga sugiere que se ponga en contacto con su hija biológica, Talia (Sylvia Kwan) a quien debió renunciar obligada por los padres del padre biológico de la niña.

Brenda siempre lamentó no haber criado a su hija, especialmente después de perder a sus propios padres tras su inmigración desde China. Mientras tanto, Talia ha estado luchando para trabajar en un artículo desde que su exnovio le robó su idea original. Cuando Brenda aparece en la puerta de Talia y explica quién es y su enfermedad, Talia se siente intrigada por el potencial de que la historia de Brenda sea el nuevo tema de su reportaje y sugiere que creen una lista de deseos para Brenda relacionada con el cáncer de mama. A medida que las mujeres forjan un vínculo cumpliendo la lista de deseos, la madre adoptiva de Talia, Diana (Shannen Doherty), comienza a temer que Talia ahora prefiera a Brenda sobre ella y revela el reportaje de la lista de deseos de Talia a Brenda por despecho.

Luego, Lifetime Movies presentará “Celos Asesinos (No One Would Tell), una película que aborda las relaciones abusivas entre adolescentes, tanto emocional como físicamente. Laura Collins (Shannen Doherty), es una madre soltera que se entusiasma cuando su hija Sarah (Matreya Scarrwener), comienza a salir con el popular y carismático Rob Tennison (Callan Potter). Sin embargo, conforme avanza la historia, se hace evidente que Rob tiene un lado oscuro y posesivo que podría llegar al abuso físico. Laura vive en estado de negación respecto a la situación de su hija, pero la mejor amiga de Sarah, Nikki (Chanelle Pelosi), ve su lucha con el dolor y la vergüenza e intenta ayudarla.

Después de la desaparición de Sarah, queda claro rápidamente que Rob está involucrado. Mientras Laura se ve obligada a enfrentar un posible desenlace devastador, también debe encontrar la fuerza para luchar por la justicia en nombre de Sarah cuando se lleva a juicio un caso contra Rob, presidido por una jueza poderosa (Mira Sorvino).

En 2015 la actriz anunció que había sido diagnosticada con cáncer de mama y aunque entró en remisión por un tiempo, éste regresó en 2020 y en etapa IV. Pese a su incansable lucha contra esta enfermedad y su activismo para visibilizarla y apoyar a otras mujeres, Shannen Doherty falleció a los 53 años el pasado sábado 13 de julio.