Lifetime estrenará la comedia negra “Why women kill”, serie con un elenco liderado por Lucy Liu, Ginnifer Goodwin y Lana Parrilla

Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2024.- La aclamada serie de comedia negra "Why Women Kill" llega a LIFETIME con fascinantes historias y complejos personajes, los que cautivarán a la audiencia latinoamericana desde el primer momento. Las dos primeras temporadas serán presentadas en forma consecutiva de lunes a viernes desde el 7 de octubre.

Esta producción, creada y producida por Marc Cherry (Desperate Housewives - Devious Maids), explora de forma innovadora las vidas de mujeres de diferentes décadas que enfrentan desafíos en sus matrimonios, revelando cómo la traición y el desamor pueden llevar a decisiones fatales.

"Why Women Kill" es una serie que en sus dos primeras temporadas presentan argumentos completamente diferentes, que exploran la complejidad de las relaciones humanas con historias que reflejan las luchas y aspiraciones de las mujeres a lo largo del tiempo. Cada temporada ofrecerá a la audiencia de Lifetime una mezcla de humor negro, drama y giros inesperados, haciendo que los espectadores se cuestionen hasta dónde es posible llegar por amor y venganza.

La primera temporada de 10 episodios es un drama cómico que detalla las vidas de tres mujeres que viven en tres décadas diferentes: un ama de casa en los años 60, una mujer de la alta sociedad en los 80 y una abogada en 2019, quienes viven en la misma mansión de Pasadena a lo largo de estas décadas. A pesar de vivir en diferentes épocas, las tres mujeres comparten una lucha común: enfrentar la infidelidad en sus matrimonios y la búsqueda de la felicidad en relaciones que rápidamente se desmoronan.

Es así como se presentan las historias de Beth Ann en 1963, protagonizada por Ginnifer Goodwin (Once Upon a Time), un ama de casa de los años 60 que descubre que su un esposo le es infiel, lo que la lleva a comenzar a seguir a la amante de su marido para hacerse amiga de ella; Simone, interpretada por Lucy Liu (Elementary), una mujer rica de los 80 que hará lo que sea para mantener su apariencia y no poner en peligro su status social; mientras que en la actualidad se desarrolla la historia de Taylor, una abogada interpretada por la actriz Kirby Howell-Baptiste (The Good Place), quien tiene un marido comprensivo y un matrimonio abierto. Ambos deciden invitar a una tercera persona a formar parte la relación, lo que con el pasar el tiempo complica las cosas.

La segunda temporada de 10 episodios se estrena el lunes 21 de octubre y presenta un nuevo elenco e historias ambientadas en 1949 que sen entrecruzan, mientras que cada una de ellas explorarán lo que significa ser bella, la verdad oculta detrás de las fachadas que las personas proyectan al mundo, los efectos de ser ignorada y pasada por alto por la sociedad, y finalmente, hasta dónde llegará una mujer para finalmente alcanzar el sentido de pertenencia.

Esta nueva temporada sigue las historias de dos mujeres muy diferentes. Una es Alma Filcott, interpretada por Allison Tolman (Fargo), un ama de casa aburrida de su monótona vida quien está desesperada por unirse al exclusivo Club de Jardinería Elysian Park, hasta que accidentalmente descubre el horrible secreto de su marido, el popular veterinario Bertram Filcott representado por el actor Nick Frost (The Nevers). Su historia se interconecta con la de Rita Castillo interpretada por Lana Parrilla (Once Upon a Time), quien es la presidenta del Club de Jardinería, una mujer rica casada con Carlo, un anciano millonario.

Aunque Alma idolatra a Rita y cree que tiene una vida perfecta, lo cierto es que el matrimonio con el anciano Carlo Castillo es solo una cuestión de interés para poder heredar su inmensa fortuna, lo que a su vez se traduce en una mala relación con su hijastra Catherine (Veronica Falcón), que no soporta que ella esté casada con su padre. Pero los problemas de Rita van más allá de su mansión y liderar el Club de Jardinería. Ella tiene un joven amante aspirante a actor, Scooter Polarsky (Matthew Daddario), y sospecha que le es infiel. Por ello la adinerada socialité, decide contratar al detective privado Vern Loomis (Jordane Christie) para descubrir si realmente está siendo engañada.

Mientras, Dee Filcott (B. K. Cannon) hija de Alma y Bertram es aparentemente una camarera solitaria, sin embargo, mantiene una aventura con Scooter, pero los acontecimientos le van demostrando que él no la merece y el detective privado cada vez más parece ser un buen partido.

“Why Women Kill” fue creada y producida por Marc Cherry, creador de “Mujeres desesperadas”, quien también fue el productor ejecutivo y showrunner de la serie. Brian Grazer, de Imagine, Michael Hanel y Mindy Schultheis, de Acme Productions, Marc Webb, Samie Kim Falvey, Francie Calfo y David Warren también fueron productores ejecutivos. La serie fue una coproducción entre CBS Studios e Imagine Television Studios.