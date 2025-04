Gomita se reconcilia con su papá a pesar de acusarlo de violencia física contra ella y su familia

Ciudad de México, 4 de abril del 2025.- La creadora de contenido y payasita de circo, Araceli Ordaz, quien es mejor conocida como Gomita, dejó ver en sus redes sociales que se reconcilió con su padre de familia, a pesar de que lo denunció de violencia intrafamiliar.

La participante de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México había advertido anteriormente en una conversación en el podcast “UnTalFredo” detalles impactantes sobre la relación con su padre, de nombre Alfredo Ordaz, donde aseguró que vivió violencia física y contó que él le quemó las manos cuando era una niña.

Sin importar lo anterior, a través de una publicación en la red social Instagram, omita dio a conocer se reconcilió con su papá y agradeció a Dios porque, tras años de oraciones, él fue quien se acercó a ella para pedirle disculpas.

"No Tengo palabras para este sentimiento que tengo, pero solo les quiero decir que Dios escuchó mis oraciones, para que mi papá me llamara, me buscara y solo escuchar un perdón de corazón", escribió la también comediante.

Así mismo, Gomita destacó que la reconciliación con su papá no sólo la pone feliz, además, le provocó paz luego de tanto sufrimiento.

"No saben lo Feliz y la paz tan hermosa que hoy siente mi corazón", sostuvo.

Anteriormente, Araceli Ordaz reveló haber sido víctima de violencia física en numerosas ocasiones por parte de su padre, quien lidiaba con problemas de alcoholismo y consumo de sustancias.

"Me golpeó miles de veces; nunca dije nada por no destruir a mi familia, ellos lo sabían pero todo lo guardábamos porque aparentábamos", dijo en su momento.