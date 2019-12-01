Fiscalía española cambia de postura y avala investigar denuncia contra Julio Iglesias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 22:56:37

Madrid, España, a 15 de octubre de 2026.- Se abrió la posibilidad de que Julio Iglesias enfrente una investigación judicial en España, luego de que la Fiscalía modificara su postura y considerara que la Audiencia Nacional tiene competencia para analizar la querella presentada por dos exempleadas del cantante por presuntas agresiones sexuales y abusos laborales.

El pronunciamiento representa un cambio respecto a enero pasado, cuando el Ministerio Público archivó una primera denuncia al considerar que los tribunales españoles no tenían jurisdicción sobre los hechos, que presuntamente ocurrieron fuera del país. En septiembre, las dos mujeres presentaron una nueva querella directamente ante la Audiencia Nacional.

Las denunciantes señalan que los presuntos hechos ocurrieron en 2021, cuando trabajaban en propiedades del artista ubicadas en Bahamas y República Dominicana. Entre los señalamientos figuran posibles agresiones y acoso sexual, condiciones laborales abusivas, jornadas de hasta 16 horas y restricciones a su libertad de movimiento.

La querella también contempla posibles delitos relacionados con la trata de personas con fines de trabajo forzado, lesiones y vulneraciones a los derechos laborales. Las mujeres cuentan con el respaldo de la organización Women's Link Worldwide, que busca que las autoridades examinen los hechos denunciados.

Pese al cambio de criterio de la Fiscalía, todavía no existe una investigación formal derivada de esta nueva querella. Ahora corresponde al juez Antonio Piña determinar si la Audiencia Nacional admite el caso y ordena iniciar las diligencias correspondientes.

Por su parte, Julio Iglesias ha rechazado las acusaciones y las ha calificado de falsas. El aval de la Fiscalía únicamente establece que la justicia española podría tener competencia para examinar la denuncia, por lo que no constituye una declaración de culpabilidad ni confirma los señalamientos.