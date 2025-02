Fallecen el actor Gene Hackman, su esposa y su perro, en Nuevo México: No hay huellas de violencia 

Nuevo México, EEUU, a 27 de febrero de 2025.- El legendario actor Gene Hackman, de 95 años, fue encontrado sin vida junto a su esposa, la pianista Betsy Arakawa, de 63, en su residencia de Santa Fe, Nuevo México. Junto a ellos también se halló fallecido su perro.

El sheriff Adan Mendoza informó que no se encontraron indicios de violencia en la vivienda y que la causa de los decesos aún está bajo investigación. "Por el momento, no hay señales de intervención externa, pero estamos a la espera de los exámenes forenses para determinar lo sucedido", señaló en un comunicado.

Hackman, ganador de dos premios Óscar, fue una de las figuras más influyentes del cine estadounidense. Su trayectoria abarcó más de cuatro décadas, destacando en películas como *The French Connection* (1971), por la que obtuvo el premio de la Academia como Mejor Actor, y *Unforgiven* (1992), que le valió el Óscar como Mejor Actor de Reparto. También fue nominado por su trabajo en *Bonnie and Clyde* (1967), *I Never Sang for My Father* (1970) y *Mississippi Burning* (1988).

Además de sus papeles en cine de acción y drama, Hackman fue ampliamente recordado por interpretar a Lex Luthor en las películas de *Superman* de los años 70 y 80.

En 2004, Hackman se retiró de la actuación para dedicarse a la escritura, publicando varias novelas de ficción histórica. Desde los años 80, él y Arakawa, con quien se casó en 1991, vivían en Santa Fe, donde llevaban una vida tranquila alejados del ojo público.