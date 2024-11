Fallece Quincy Jones a los 91 años de edad; productor que trabajó con Sinatra y Michael Jackson

California, Estados Unidos, 4 de noviembre del 2024.- Quincy Jones, cantante, arreglista y productor de grandes figuras de la música en las últimas décadas, falleció a los 91 años de edad en su casa, ubicada en Bel Air, California, según dio a conocer su promotor Arnold Robinson en un comunicado.

“Con el corazón lleno pero roto, debemos compartir la noticia del fallecimiento de nuestro padre y hermano Quincy Jones. Y aunque esta es una pérdida increíble para nuestra familia, celebramos la gran vida que vivió y sabemos que nunca habrá otro como él”, externó la familia Jones en el comunicado que sacó a la luz el promotor.

“Era verdaderamente único y lo echaremos de menos profundamente; nos reconforta y enorgullece enormemente saber que el amor y la alegría, que eran la esencia de su ser, fueron compartidos con el mundo a través de todo lo que creó. A través de su música y su amor sin límites, el corazón de Quincy Jones latirá por la eternidad”, se añadió.

Dentro de su trayectoria, Quincy Jones se convirtió en una de las figuras más formidables de la música pop, al obtener seis de sus 27 premios Grammy por su álbum de 1990 “Back on the Block”, además de ser tres veces galardonado como productor del año.

Asimismo, en el año 1985, Jones se hizo conocideo mundialmente como productor de “We Are the World” de USA for Africa, el sencillo dedicado a la ayuda a la hambruna en África; Michael Jackson fue coautor de la canción con Lionel Richie y lideró su elenco estelar de vocalistas.

Además del Rey del Pop, Jones arregló discos para estrellas internaciones como Frank Sinatra y Ella Fitzgerald, así como compuso las bandas sonoras de “Raíces” y “In the Heat of the Night.