En mayo, Lifetime celebra a las madres y presenta especial “Súper Mamá”

Ciudad de México, a 8 de mayo de 2025.- LIFETIME celebra a las madres en su mes y presenta “Súper Mamá”, una programación especial con una imperdible selección de estrenos de la franquicia Lifetime Movies, las que presentan emocionantes historias de valentía y amor, cargadas de suspenso, drama y emociones al límite.

Durante todos los sábados de mayo los televidentes se sumergirán en tramas que exploran lazos familiares rotos, secretos ocultos y la incansable lucha por encontrar la verdad, con películas que realzan la labor y fortaleza de madres que luchan por el bienestar de sus hijos y sus familias.

El sábado 10 de mayo el especial “Súper Mamá” estrenará la película “La Cara Que No Puedo Olvidar” (The Face I Can't Forget) que cuenta la historia de Mia (Rayisa Kondracki), una mujer que, tras despertar después de sufrir un accidente automovilístico que la deja con amnesia total, es llevada a casa para ser cuidada por su amado marido y su hija. Pero, a medida que se recupera, Mia tiene recuerdos de una segunda hija, una que estaba en el coche con ella la noche del accidente, sin embargo, es una hija que nadie cree que exista.

El especial continuará el sábado 17 de mayo con Memorias Robadas (Mommy's Stolen Memories), protagonizada por Tammin Sursok y Nathanael Vass. Esta Lifetime Movie cuenta cómo la vida de Mallory (Tammin Sursok) da un inesperado giro cuando su hijo pequeño, Billy, se siente atraído por una extraña mujer que le susurra al oído en el gimnasio de escalada local. Billy se niega a revelar lo que ella le dice y ahora se comporta de forma extraña, mientras, la extraña mujer la espía y su marido, Reese (Nathanael Vass), actúa como si le ocultara un secreto. Mallory no sabe, debido a su pérdida de memoria, que secuestró a Billy de su madre hace años.

Las películas del especial “Súper Mamás”, continúan el sábado 24 de mayo con Rastros de un Secuestro (Taken In Plain Sight), protagonizada por Tennille Read y Sameer Jafa. Abby (Tennille Read) y su hija Zooey (KJ Romani) se embarcan en un viaje por carretera aparentemente normal. Hacen paradas en lugares pintorescos para hacer fotos y en una inquietante área de descanso abandonada. Tras un descuido momentáneo, Abby se deja el bolso en el baño y deja sola a su hija mientras regresa a buscarlo. Una decisión que lo cambiará todo. Zooey desaparece. Tras meses de incansable investigación, Abby está convencida de haber encontrado al secuestrador de su hija. Cuando las autoridades desestiman su denuncia, decide tomar cartas en el asunto y pone en marcha una serie de acontecimientos que revelan la impactante verdad.

Y para cerrar este especial para las madres, el sábado 31 de mayo Lifetime estrenará “Mis Octillizos” (I Was Octomom), una película biográfica original de Lifetime Movies que cuenta la historia de Natalie “Nadya” Suleman, una joven mujer que creció como hija única y cuyo sueño siempre fue tener una familia grande. Siendo madre soltera de 6 niños decidió buscar el séptimo hijo, realizándose un tratamiento de fertilización asistida para cumplir con su deseo. Sin embargo, la ambición del médico tratante la llevó a dar a luz a ocho bebés, los que nacieron en enero de 2009, convirtiéndose así en madre de 14 niños. Tras el nacimiento de los octillizos, lo que podría haberse celebrado como un momento de inspiración se tornó en algo negativo, todos querían un pedazo de la fama de los niños: el especialista en fertilización, el hospital donde nacieron y la prensa sensacionalista. Mientras que la sociedad la tildaba de irresponsable y la llamaba “Octomom”, ella solo quería estar con sus hijos y que simplemente la llamaran simplemente “mamá”. Esta nueva Lifetime Movie está protagonizada por Kristen Lee Gutoskie (The Handmaid's Tale, Chicago Fire) como Natalie Suleman; Caitlin Stryker (A Million Little Things) como su mejor amiga Beth; y Anita Wittenberg (Cruel Instruction) como su madre Angela.

