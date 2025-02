En este febrero Lifetime tendrá películas “Anti San Valentín” y presenta el “Mes de despecho”

Ciudad de México, a 3 de febrero de 2025.- Todos los sábados del mes Lifetime estrenará un nuevo largometraje con historias románticas las que inesperadamente dan un giro hacia sentimientos de despecho, intriga y misterio, llevando a la audiencia a vivir una verdadera montaña rusa de emociones.

Mientras que, a partir del 3 de febrero, de lunes a viernes a partir de las 19:30 hrs. las Lifetime Movies llevarán a las pantallas de Latinoamérica todo el suspenso que puede ocasionar la inesperada transformación de un romance perfecto en la peor de las pesadillas.

El especial “Mes de Despecho” comenzó el 1 de febrero con el estreno de la película “Acosada por mi novio” (Stalked By My Amish Boyfriend), donde Carly (Leigha Sinnott), una estudiante universitaria, durante sus vacaciones entabla una relación con Abram (Sam Bullington), un joven Amish que vive su Rumspringa, período en el que los jóvenes Amish pueden vivir en el mundo exterior antes de decidir si quieren comprometerse con el estilo de vida Amish por el resto de sus vidas. Carly y Abram se llevan bien.

Y lo que comienza como una relación dulce e inocente rápidamente se convierte en algo mucho más oscuro. Abram se enamora de Carly, pero su obsesión por ella lo hace dar un giro aterrador a la relación cuando la secuestra y la arrastra a su propia versión retorcida de una comunidad Amish que él ha creado. Carly se encuentra atrapada en una situación extraña y peligrosa y, aunque no tiene en quien confiar, hará todo lo posible para escapar con vida.

El sábado 8 de febrero Lifetime estrenará “Entre la Fe y el Deseo” (Secret Life of the Pastor's Wife), un film que aborda la vida secreta de la esposa del pastor y se adentra en el mundo de las apariencias y los deseos ocultos, exponiendo las grietas que se esconden bajo una fachada aparentemente perfecta. Angie, interpretada por Jennings Rice, es la imagen de una esposa de pastor devota. Su carismático marido, interpretado por Andrew Foltz, predica los valores familiares desde el púlpito mientras descuida los suyos.

Debajo de este aparente matrimonio perfecto se esconde la profunda infelicidad de Angie, propiciando una apasionada y temeraria aventura entre ella y el chico que limpia la piscina, interpretado por Mike Manning. Los secretos no estarán a salvo y las verdades ocultas amenazan con estallar. ¿Podrá la familia del pastor sobrevivir a este escándalo?

El 15 de febrero será el estreno de “Atrapada por el Pasado” (Rear View Mirror) con la historia de Jessica (Kayla Fields), una joven madre que, junto a su hijo, Noah, huye de su marido, Peter Howard (Mike Markoff), un millonario del sector tecnológico, quien la maltrata físicamente y la controla permanentemente.

Una vez que logra escapar busca refugio junto a su hermana en una isla en California, sin embargo, Jessica vive atormentada pensando que Peter todavía la persigue, acechándola en cada esquina, hasta que se da la noticia de que Peter ha sufrido un accidente fatal. Pero detrás de esta aparente impactante noticia se esconde una oscura verdad. ¿Realmente Peter ha muerto?

El especial “Mes de Despecho” continuará el sábado 22 de febrero con el estreno de la Lifetime Movie “La Llamada Fatal” (Pocket Dial Murder). La historia comienza mientras Stacey (Kirsten Comerford) está preparando la cena para tener una noche romántica con su marido Jeff (Steve Byers), cuando suena su teléfono y en el identificador de llamadas aparece "Mi Amor".

Stacey responde con el altavoz del teléfono y oye la voz de una chica del otro lado que grita y llora, seguida de un fuerte disparo. Cuando Jeff llega a casa le dice que ha perdido su teléfono y que la llamada no era suya. Stacey está desgarrada, sin saber qué pensar. Las tensiones aumentan entre Stacey y Jeff cuando la policía rastrea la llamada y se encuentra el cuerpo sin vida de una joven quien era cercana a Jeff. ¿Podría Stacey estar casada con un asesino?

Y como las lágrimas por amor siempre van acompañadas de música, Lifetime preparó en Spotify una lista con recordadas canciones que hablan de despecho, traiciones y abandonos para que la audiencia pueda escuchar, cantar y compartir.

Sinopsis

Estrenos todos los sábados

10pm Mex-Col-Arg

Sábado 08

ENTRE LA FE Y EL DESEO (SECRET LIFE OF THE PASTOR'S WIFE)

Angie, la esposa de un carismático pastor que predica sobre los valores familiares, busca consuelo en los brazos del joven que contrataron para limpiar la piscina. Pero este amorío amenaza con perturbar la fachada idílica de toda la comunidad y alguien no está dispuesto a permitirlo.

Sábado 15

ATRAPADA POR EL PASADO (REAR VIEW MIRROR)

Jessica y su hijo, Noah, huyen de su abusivo marido, Peter Howard, un millonario del sector tecnológico. Terminan mudándose a una isla donde vive su hermana, Rachel, en California, y empiezan de cero. Por desgracia, Peter nunca va a dejarla marchar y jura encontrarla a ella y a su hijo dondequiera que vayan.

Sábado 22

LA LLAMADA FATAL (POCKET DIAL MURDER)

Stacey recibe una llamada telefónica de su marido, Jeff, en la que escucha la muerte repentina de una mujer. Cuando Jeff llega a casa y dice que ha perdido su teléfono, Stacey no sabe qué pensar.

ESPECIAL DE LUNES A VIERNES DESDE EL 3 DE FEBRERO

DESDE LAS 7:30 PM MEX-COL-ARG

LUNES 03

22:00 HS. MEX-COL-ARG

ROMANCE PELIGROSO (A DANGEROUS AFFAIR)

La instructora de Pilates Amélie Didot se muda a una nueva ciudad con la esperanza de comenzar de nuevo y dejar atrás su doloroso divorcio. No pasa mucho tiempo antes de que su nuevo estudio comience a crecer con el negocio, al igual que una apasionante historia de amor con el exitoso magnate de los medios británicos, el periodista Pierce Dalton.

Sin el conocimiento de Amélie, la última relación de Pierce fue un amor no correspondido; dejando a su ex novia, Fran Gibbons, furiosa de hostilidad y celos. El comportamiento obsesivo de Fran se vuelve mortal en su búsqueda por recuperar a Pierce, poniendo en riesgo a Amélie y a cualquier otra persona en su camino.

MARTES 04

20:20 HS. MEX-COL-ARG

UNA CITA CON ENGAÑO (A DATE WITH DECEPTION)

Tras cumplir 4 años en prisión por un delito que no cometió, Diana regresa a su hogar probar su inocencia. Con la ayuda de su compañera de celda, busca a quien la incriminó: su ex marido Elías. ¿Qué pasará cuando descubra un complot que incluye la desaparición de la amante de Elías?

22:00 HS. MEX-COL-ARG

EL NARCISISTA (THE NARCISSIST)

Una dulce e inocente madre soltera se enamora perdidamente de un profesor carismático y apuesto. Pero a medida que el romance florece, comienza a cuestionarse si la encantadora personalidad de ese viudo romántico es real o si se trata de un maestro de la manipulación.

MIÉRCOLES 05

23:40 HS. MEX-COL-ARG

UNA AMIGA PERTURBADA (PSYHO BFF)

Cuando la tímida hija adolescente de Renee, Deandra, finalmente hace una amiga, Olivia, se emociona. Después de que la actitud de mando de Olivia se convierta en abuso emocional, Renee prohíbe que la relación continúe, lo que lleva a las chicas a huir juntas. Renee se embarca en una búsqueda desesperada de su hija, antes de perderla para siempre.

JUEVES 06

20:20 HS. MEX-COL-ARG

MARCADO POR EL AMOR (BURNED BY LOVE)

Cuando una divorciada encuentra a su pareja perfecta en un sitio de citas en línea cree que todo será un cuento de hadas. Pero pronto descubre que su príncipe azul es un estafador que busca destruir su vida. Y cuando busca llevarlo ante la justicia el hombre se convierte en un violento acosador.

MARTES 11

19:30 HS. MEX-COL-ARG

LA MUERTE SALVÓ MI VIDA (DEATH SAVED MY LIFE)

A simple vista, Jade aparenta tenerlo todo, una exitosa carrera en una empresa de marketing, un esposo admirado y respetado por toda la comunidad y una hija pequeña a la que ambos adoran. Pero puertas adentro de su supuestamente idílico hogar, su vida está muy lejos de la perfección.

JUEVES 13

19:30 HS. MEX-COL-ARG

CITA DE PESADILLA (GALENTINES DAY NIGHTMARE)

Una mujer consigue el trabajo de sus sueños y conoce al hombre ideal en cuestión de días, pero su sueño se transforma en pesadilla cuando descubre que su príncipe azul está casado con su nueva jefa. Cuando la mujer aparece asesinada y ella es la principal sospechosa, deberá demostrar su inocencia.

LUNES 17

19:30 HS. MEX-COL-ARG

PROMETIDO FATAL (FATAL FIANCE)

Cuando la fotógrafa Abby es enviada fuera de la ciudad por su editor, Charlotte, ella piensa que es la oportunidad perfecta para escapar de su ex-prometido de pesadilla, Richard. Sin embargo, Abby descubre rápidamente que es imposible eludirlo.

21:10 HS. MEX-COL-ARG

INCRIMINADA POR MI PROMETIDO (FRAMED BY MY FIANCE)

Jenny descubre que su prometido está dispuesto a incriminarla para salvar su prometedora carrera. ¿Podrá probar su inocencia?

MARTES 18

19:30 HS. MEX-COL-ARG

CITA ENGAÑOSA (DECEIFUL DATING)

Un padre viudo que lucha para balancear su trabajo con el cuidado de sus hijas conoce a una atractiva nueva vecina. La mujer se muestra dispuesta a ayudarlo y comienza a pasar tiempo con ellos, pero pronto descubren que no es realmente quien dice ser. ¿Qué intenciones ocultas tendrá?

MIÉRCOLES 19

19:30 HS. MEX-COL-ARG

LAVADO DE CEREBRO BRUTAL (BRUTAL BRAINWASH)

Allison y su hija Aubrey se mundan a una nueva ciudad. Allí, Aubrey se une a una sociedad secreta y es manipulada para distanciarla de su madre. Desesperada, Allison busca ayuda de un profesor experto en cultos para salvarla. Pero cuando la sociedad la secuestra, deberán enfrentar a su peligroso líder.

21:15 HS. MEX-COL-ARG

EL EX NOVIO EQUIVOCADO (THE WRONG STUDENT)

Cuando Danielle se reúne con su novio de la secundaria, se sorprende al saber hasta dónde está dispuesto a llegar para mantener la llama del amor encendida.

JUEVES 20

19:30 HS. MEX-COL-ARG

ABRAZANDO AL PELIGRO (INTO THE ARMS OF DANGER)

Dos paramédicos llegan al sitio de un accidente automovilístico para transportar a una adolescente herida al hospital. Sin embargo, en lugar de llevarla al hospital, los extraños la llevan a la casa de una mujer cuya hija acaba de morir.

VIERNES 21

19:30 HS. MEX-COL-ARG

MENTIRAS QUE ENAMORAN (LOVE AT FIRST LIE)

Kate Burns está buscando la pareja perfecta en línea cuando desliza y conoce a Walker Stevenson, un rico marchante de arte del jet-set. Después de que Kate se enamora del apuesto traficante, se entera de que Walker estafa mujeres quitándole su dinero y dignidad. Ahora Kate planea vengarse.

LUNES 24

19:30 HS. MEX-COL-ARG

VUELO MORTAL (DEADLY FLIGHT)

Tras perder a su novio en un accidente mientras conducía su avión, Tanya, una hábil piloto, comienza a dar clases de vuelo. Allí se obsesiona con uno de sus alumnos, un hombre casado. Pronto, Tanya comienza a usar sus habilidades de piloto para eliminar a cualquiera que ose interponerse entre ellos.

MARTES 25

19:30 HS. MEX-COL-ARG

COMPROMISO MORTAL (ENGAGED TO BE MURDERED)

Amanda está dispuesta a todo para evitar que su hijo Jackson se case con Olivia, a quien considera una cazafortunas interesada solo en el dinero de su familia. Pero su obsesión llegará a límites insospechados. ¿Logrará separar a la feliz pareja? ¿O terminará perdiendo todo lo que ama?

21:10 HS. MEX-COL-ARG

SECRETOS DE UNA CAZAFORTUNAS (SECRETS OF A GOLD DIGGER KILLER)

El multimillonario Steven Beard, un ejecutivo retirado de la radiodifusión, se enamora de Celeste, una atractiva camarera que le sirve su cóctel nocturno en el club de campo local de Austin, Texas.

MIÉRCOLES 26

19:30 HS. MEX-COL-ARG

LETRAS MORTALES (DEATH SHE WROTE)

Sin saberlo, una famosa escritora contrata a una fan psicópata como su asistente personal. Poco a poco, la controladora mujer se apodera de su vida, asumiendo su identidad y hasta escribiendo sus libros. ¿Podrá escapar cuando planee asesinarla cómo ella mató a su personaje más famoso?