Donna Mills, Fran Drescher Y Jesse Metcalfe muestran sus lados más oscuros en “Dawn”, nueva serie de VC Andrews en LIFETIME

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2024.- El canal LIFETIME presenta “Dawn”, la nueva saga de V.C. Andrews, una miniserie de cuatro episodios. Cada parte se centra en una de las novelas de Dawn Cutler de Andrews, que incluyen Aurora, Secretos del Amanecer, Hija del Crepúsculo y Susurros de Medianoche.

Esta compleja historia sigue la vida de la joven Dawn Longchamp interpretada por la actriz Brec Bassinger (Stargirl, Bella and the Bulldogs), quien creció en un entorno humilde con una familia muy trabajadora, incluido su devoto padre Ormand encarnado por Jesse Metcalfe (Desperate Housewives) y el hermano mayor Jimmy interpretado por Khobe Clarke (Yellowjackets, An Amish Sin). Sin embargo, de repente todo lo que ama se destruye tras descubrir la verdad sobre las personas que la criaron.

La vida idílica que hasta entonces llevaba Dawn se ve desarraigada después de descubrir que toda su educación ha sido una mentira, pues presuntamente fue robada al nacer. La joven es obligada a vivir con su familia de origen, la cual está llena de oscuros y retorcidos secretos, los cuales cambian el curso de su vida para siempre.

Una vez de regreso con su familia biológica, los Culter, Dawn, debe adaptarse a una forma de vida muy diferente, que contrasta fuertemente con su humilde educación. La familia Cutler es rica, poderosa y dirige un exitoso hotel.

Al mando de la familia está la implacable abuela Lillian interpretada por la ganadora del Emmy Donna Mills (Nope, General Hospital, Knots Landing), quien además de guardar terribles secretos sobre la desaparición de su nieta, no duda en infligir crueles castigos sobre ella, cuando Dawn no sigue sus estrictas órdenes.

Al tiempo que la joven lucha por encajar en su nueva vida va descubriendo los misterios que rodean a la familia, quedando claro que una maldición oscura e ineludible se cierne sobre los Cutlers. Después de que se revelen inquietantes detalles del pasado de Dawn, ella finalmente logra deshacerse de las manipulaciones de su abuela y se traslada a la ciudad de Nueva York para asistir a la mejor escuela de artes escénicas.

Mientras reside en un internado dirigido por la directora y envejecida actriz, Agnes Morris, rol a cargo de Fran Drescher (The Nanny, Happily Divorced), Dawn sigue soñando con Jimmy y los angustiosos secretos que comparten. Pero cuando llega Michael Sutton interpretado por Joey McIntyre (New Kids on the Block), un nuevo profesor y estrella de Broadway, Dawn cae bajo su seductor hechizo, pero cuando él desaparece súbitamente, Dawn vuelve a estar a merced de los retorcidos planes de su abuela.

La serie está producida por Merideth Finn, Michele Weiss, Timothy Johnson y Stacy Mandelberg, con Oliver De Caigny como productor supervisor y Navid Soofi como productor. Finn y Weiss también produjeron en 2014 las series de Lifetime Flowers in the Attic y Petals on the Wind.