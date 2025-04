De fandom a haters: gente destroza escenario y abuchea a Luis R. Conríquez porque no cantó corrido con apología del delito

Texcoco, Estado de México, a 12 de abril de 2025.- Luis R. Conríquez recibió odio popular, cuando anunció a la gente reunida en la Feria Internacional de Caballo Texcoco 2025 que no cantaría corridos que realizan apología del delito.



Si bien el cantante, originario de la ciudad sonorense de Caborca, tiene claro que tiene prohibido cantar narcocorridos, los fans no pudieron soportar la frustración.



Y es que luego de su aviso, muchos asistentes comenzaron a abuchearlo, a lanzar objetos hacia el escenario e incluso algunos realizaron destrozos en el lugar.



Ante la muchedumbre, los organizadores y autoridades de seguridad desplegaron un operativo para desalojar al público.



Y eso que de forma previa, el cantante había anunciado en Instagram que no cantaría narcocorridos: "se siente feo no poder cantar lo que la gente quiere escuchar, pero nos sumamos a la causa de CERO CORRIDOS y pa' delante".