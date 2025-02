Dan Aykroyd regresa a History para una “Increíble” segunda temporada

Ciudad de México, a 21 de febrero de 2025.- History estrena la segunda temporada de la serie de no ficción “Increíble con Dan Aykroyd”, la serie más exitosa en los Estados Unidos, presentada por el reconocido actor Dan Aykroyd (“Ghostbusters”, “The Blues Brothers”), quien nos guiará a través de los sucesos más extraordinarios, inusuales, sorprendentes y reales de la historia de la humanidad.

El comediante, quien se unió a History el año pasado en esta nueva serie, forma parte de la destacada nómina de celebridades de Hollywood que lideran grandes producciones del canal, como William Shatner en “Inexplicable”, Morgan Freeman en “Grandes Escapes”, Laurence Fishburne en “Grandes Misterios de la Historia”, Pierce Brosnan en “Grandes Robos de la Historia”, Dennis Quaid en “Maravillas Sagradas”, y a la que próximamente se unirán Danny Trejo, Kevin Costner y David Duchovny, entre otros.

La segunda temporada de 10 episodios de “Increíble con Dan Aykroyd” revela historias alucinantes de la vida real, que incluyen desde venganzas extremas, seres fantásticos, lugares insólitos en la Tierra, sorprendentes inventos, hasta trabajos de lo más inusuales. El programa lleva a los espectadores a un fascinante recorrido por lo más extraño y desconcertante de nuestro mundo, mostrando sucesos verdaderos que desafían la lógica, respaldados por el testimonio de expertos, autores, académicos, médicos e historiadores, que brindan un análisis de cada hecho.

“A la gente le encanta que desafíen su imaginación. Les encanta ver cosas que parecieran no tener explicación. Y al ver estas cosas y descubrir que sí existe una explicación y que realmente pasaron, les vuela la cabeza”, asegura Aykroyd, quien, además, afirma que en cada episodio que aborda la serie “no solo están viendo una historia que es increíble, sino que están viendo una historia que realmente sucedió. Puede ser increíble, pero, créanlo, en verdad pasó”.

“Estas son cosas que me gustan a mí. A mí me encantan los eventos que definen la mente. Así que cuando vinieron a buscarme, me sumé rapidísimo y fue un privilegio para mí poder traer este material al público, porque es muy bueno. Es entretenimiento de alta calidad. Y en eso es lo que yo quiero estar involucrado para siempre”, explica Aykroyd.

En relación al trabajo realizado por la producción para abordar cada temática y suceso en la serie, el actor asegura que “la investigación es súper meticulosa y la búsqueda de hechos es muy amplia y efectiva. Yo puedo presentarle al público con seguridad, y como productor puedo presentarle al público con confianza, una pieza de entretenimiento realmente fina y de calidad, que es material educativo e informativo. Y además les digo que se te cae la mandíbula y te vuela la cabeza en términos de las historias y los casos individuales que estaremos mostrando”. “Para que un evento califique para esta serie, tiene que ser algo que desafíe las creencias muchísimo, tiene que ser algo que cuando uno lo escucha nombrar diría que es imposible y que no pudo haber pasado y, además, tiene que tener un respaldo en cuanto a investigación y realidad”, añade el presentador.

A raíz del estreno de la segunda temporada de “Increíble.”, Dan Aykroyd participará de un evento virtual de History para la prensa de América Latina el próximo viernes 21 de febrero, para desarrollar su trabajo como presentador y productor ejecutivo de esta serie y descubrir sus propias experiencias increíbles a lo largo de su vida.

El primer episodio de esta segunda temporada de “Increíble con Dan Aykroyd” presenta relatos sobre fenómenos excepcionales que incluyen desde objetos caídos del cielo, como meteoritos o bolas de fuego, hasta increíbles tornados o una insólita lluvia de peces. Entre las historias más impresionantes que se abordan en este episodio se encuentran casos relacionados con caídas de rayos. Uno de ellos es el que ocurrió el 25 de octubre de 1998, durante un partido de fútbol en la República del Congo, entre los equipos Bena Tshadi y Basanga, cuando un rayo cayó sobre el campo de juego y mató a 11 jugadores, todos de un mismo equipo. Otro sorprendente caso es el de Edwin Robinson, un hombre de 62 años cuya ceguera fue milagrosamente curada por un rayo.

La serie también explora, en otro de sus episodios, algunas de las venganzas más dulces y extremas que han dejado huella en la historia. Desde relatos motivados por amoríos y romances, como el de la esposa de Pedro I de Rusia, hasta la historia de una mujer que, en busca de justicia contra los nazis que mataron a su esposo en el frente de batalla, solicita a Stalin un tanque de guerra.

Además, este episodio incluye venganzas protagonizadas por animales, como la de un perro agredido por un conductor, quien, junto a su jauría, decide vandalizar el auto del agresor. También se presenta el sorprendente caso del “killdozer”, un mecánico de Colorado que, tras una disputa por la zonificación de terrenos, modificó una excavadora con placas de acero blindadas para destruir edificios en su propia ciudad.

Otra de las historias que aborda este episodio es la de la argentina Corina Kavanagh, quien, motivada por su deseo de venganza contra la madre de su enamorado, Mercedes Castellanos de Anchorena, ordenó la construcción de uno de los edificios más icónicos de Buenos Aires, el rascacielos de hormigón más alto de América del Sur del siglo pasado, con el fin de bloquearle la vista a la Basílica que tanto adoraba.

La segunda temporada de la serie explora, en otro de sus capítulos, a seres fantásticos que dejaron su huella en el mundo. Se profundiza en la extraordinaria historia de Wojtek, un oso pardo adoptado por una unidad militar polaca durante la Segunda Guerra Mundial, que ayudó a los aliados a transportar municiones en la Batalla de Montecassino.

Además, se narran las historias de otros animales, como el perro Sargento Stubby, el boston bull terrier más condecorado de la Primera Guerra Mundial, y la del perro Togo, quien lideró un trineo de canes en Alaska en la fascinante "carrera del suero de 1925", que ayudó a salvar a un pueblo afectado por una enfermedad mortal que amenazaba a los niños, una historia inspiró la película de Disney de 2019, “Togo”.

Este episodio también aborda relatos sobre criaturas humanas de proporciones míticas, como el caso de los “hobbits” de la isla de Flores en Indonesia o el de Adam Rainer, la única persona en la historia de la medicina que fue tanto enano como gigante. Además, se profundiza en la historia de la cantante mexicana Julia Pastrana, apodada “la mujer mono”, “la mujer oso” o “la dama babuino”, debido a su condición genética de hipertricosis.

Nacida en Sinaloa en 1834, Julia fue exhibida como una atracción en espectáculos de todo el mundo. Su impresionante y escalofriante historia de vida no descansó ni siquiera después de su muerte y la de su bebé recién nacido, quienes fueron exhibidos con sus cuerpos momificados durante más de un siglo.

“Increíble con Dan Aykroyd” también lleva al espectador a conocer algunas de las muertes más extrañas, desde la de una mujer que murió por beber demasiada agua en un concurso para ganar una consola Wii, o el caso del brasileño Joao Maria de Souza, de 45 años, quien falleció aplastado por una vaca de 600 kilogramos mientras dormía en su habitación en Caratinga, Brasil, la noche del 13 de julio de 2013.

Otras muertes más raras que incluye este episodio son las de un aficionado de fútbol americano que falleció por el impacto de una cortadora de césped voladora en Shea Stadium, la de un joven de 25 años que fue tragado por una pitón en Indonesia, hasta la de un gobernador austríaco del siglo XVI que murió tras tropezar accidentalmente con su propia barba, que medía más de cinco metros de largo.

A medida que avanza la temporada, la serie presenta algunas de las regiones más raras y sorprendentes del mundo, como el Parque Nacional Nahanni en Canadá, un lugar donde se han registrado decenas de muertes misteriosas desde principios del siglo XX. También se explora la Reserva de Round Valley, conocida como el “Triángulo de Nueva Jersey”, un área que hasta la fecha ha cobrado 26 vidas y al menos seis extrañas desapariciones, cuyos casos continúan siendo un enigma sin resolver.

Este episodio también profundiza en la zona rural de Los Pinos, en Antioquia, Colombia, una región selvática y montañosa donde los habitantes deben utilizar tirolesas para trasladarse, y donde los niños emplean este medio para llegar a la escuela. Además, el capítulo presenta la región con la mayor concentración de relámpagos en la Tierra, ubicada en el Lago Maracaibo, en Venezuela.

Otra historia fascinante es la del ancestral bosque Hoia Baciu en Rumania, conocido por sus extrañas leyendas que lo han convertido en un lugar envuelto en misterio. Quienes ingresan a este bosque experimentan el fenómeno del “tiempo perdido”. Un caso célebre es el de una niña de 5 años que desapareció en el bosque y, cinco años después, apareció sin ninguna transformación, con la misma ropa, rostro y cuerpo, a pesar de que ahora tenía 10 años. Este es solo uno de los muchos enigmas insólitos que esconde esta región de 3 kilómetros cuadrados.

En otro de sus episodios, la serie explora los juegos más extraños a lo largo de la historia de la humanidad, desde el caso de dos hombres franceses en el siglo XIX que crearon un duelo mortal para luchar por el amor de la misma mujer, hasta competencias tan bizarras como las de bofetadas, una práctica que comenzó en 2017 con el SlapFight Championship y que terminó convirtiéndose en un deporte organizado; o la de “pulseadas” con los pies, reto que reúne año tras año a concursantes a lo largo del mundo.

Pero, además, este episodio expone algunos de los juegos más populares entre niños y adolescentes, como el Tetherball o el dodgeball, y los oscuros orígenes detrás de ellos.

“Increíble con Dan Aykroyd” nos lleva además a conocer algunos de los trabajos más insólitos que alguien podría imaginar. Desde los hombres que recogían excrementos de las calles de la Londres victoriana, conocidos como ‘toshers’, hasta plañideros profesionales contratados para llorar en los funerales o personas que se dedican a empujar a los pasajeros hacia adentro de trenes abarrotados.

Pero también profundiza en trabajos increíbles con una muy buena paga, como el de las personas que prueban comidas para mascotas, apodadas human petfood tasters, con un salario inicial de 30 mil dólares, o el trabajo de Barry Drewitt, un olfateador profesional de axilas contratado por compañías de desodorantes de todo el mundo, que podría ganar hasta 15 millones de dólares al año.

Finalmente, los relatos nos llevan a las hazañas de figuras que, contra todo pronóstico, han superado situaciones extremas e inverosímiles. Un caso notable es el del australiano Bill Morgan, quien sufrió un paro cardíaco mientras manejaba su vehículo y estuvo durante 14 minutos con su corazón detenido, lo que lo llevó a un coma. 15 días después, sin señales de vida, Bill milagrosamente despierta con su cognición intacta, y su vida continúa con una increíble seguidilla de sucesos inesperados, que incluyen ganarse dos veces la lotería.

Otro ejemplo es el de una mujer que, por error, compra dos boletos de lotería con números idénticos, ambos resultandos ganadores y duplicando su premio. Así, “INCREÍBLE CON DAN AYKROYD” demuestra que la realidad, por más extraña que sea, siempre supera la ficción.

“Increíble con Dan Aykroyd” es una producción para HISTORY del grupo Six West MediaTM. Steve Ascher, Matt Pearl y Kristy Sabat son productores ejecutivos del grupo Six West MediaTM. Dan Aykroyd también es productor ejecutivo. Brooke Townsend, Mike Stiller y Mary E. Donahue son productores ejecutivos de The HISTORY Channel.