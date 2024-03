Consuelo Duval señala que está bien luego de su hospitalización

Ciudad de México, a 25 de marzo del 2024.- La actriz Consuelo Duval fue hospitalizada de emergencia para recibir un tratamiento en la vesícula, el cual había retrasado por motivos laborales, explicó ella misma en sus cuentas de Instagram y TokTok.

La intérprete mencionó que a 5 días de iniciar una gira por el país con la obra “¿Por qué los hombres aman a las cabronas?”, el médico especialista le señaló que su vesícula debía ser retirada.

Pero decidió aplazar la intervención quirúrgica y proseguir con la gira, porque además había plazas con entradas agotadas. Fue al terminar sus compromisos, ingresó al hospital para tener el procedimiento necesario.

“No podía dejar plantado a mi público porque ya estaban muchas funciones agotadas. Le pedí a Dios y a mi cuerpo que me diera fortaleza y salud para poder cumplir con este compromiso. Lo logré!!! ¡¡Porque me llenaron de amor, oraciones, cartas, regalos, abrazos y aplausos!!”, afirma la publicación.

Y luego de su operación, Consuelo Duval publicó una historia en TikTok donde expresó que luego de la cirugía “ya me curé, ya me quitaron la vesícula que estaba llena de lodo. Estaba tantito así de explotar y ahí sí ya no la contaba, pero me siento muy bien. Un poquito ‘achacosa’, pero bien; ¡ya me voy para mi casa!”.