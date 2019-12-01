Carin León cerrará el Fan Festival de Monterrey con concierto gratuito

Carin León cerrará el Fan Festival de Monterrey con concierto gratuito
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 17:46:58
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Monterrey, Nuevo León, 3 de julio de 2026.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció a través de sus redes sociales que el próximo 19 de julio el cantante Carin León se presentará en el cierre del Fan Festival de Monterrey.

El concierto se llevará a cabo en el Parque Fundidora como parte de las actividades organizadas por el Fan Festival, espacio que ha reunido a miles de aficionados durante la celebración de la justa mundialista de 2026.

De acuerdo con la información difundida por el mandatario estatal, el acceso al espectáculo será completamente gratuito, por lo que los asistentes no necesitarán boleto ni realizar un registro previo para ingresar.

No obstante, las autoridades informaron que el ingreso estará sujeto al cupo disponible, por lo que el acceso se permitirá conforme al orden de llegada de los asistentes.

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