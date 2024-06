Ciudad de México, a 5 de junio del 2024.- Alfonso Herrera se une a Baki Hanma Vs. Kengan Ashura, un sorpresivo y épico crossover en el que dará vida por tercera ocasión al poderoso joven Baki en su versión doblada al español. El gran combate llegará a Netflix a partir del próximo jueves 6 de junio, una película que unirá por tan sólo 62 minutos a dos de los animes de artes marciales más famosos de todo el mundo.

Esta colaboración que se anunció dentro del marco del AnimeJapan 2024, es una nueva entrega dirigida Toshiki Hirano, conocido por estar al frente del clásico del anime Vampire Princess Miyu (1988) y las películas Fist of the North Star: The Legend of Kenshiro (2008) y Fist of the North Star: Legend of Raoh (2007). Sin duda, una alta expectativa por parte de los fans de ambas franquicias que aumentó la dificultad del reto, en el que el actor mexicano demostrará su experiencia en el doblaje y traerá de nueva cuenta a la vida a Baki.

La participación de Herrera como voz de Baki comenzó en la serie homónima en el periodo de 2018 a 2020 en las tres partes de la primera temporada en su adaptación para la plataforma de streaming, 39 capítulos que cubren el arco de Los condenados a muerte y la saga del Gran Torneo Raitai; luego lo dobló en la serie Baki Hanma primera temporada de 2021 y en las dos partes de la segunda temporada, que cubren la saga de La historia de Pickle & la guerra de Pickle y la saga del Padre contra el hijo, del 2023.

Con gran entusiasmo ante el talento y trabajo de los artistas de doblaje, Herrera celebra poder continuar con el papel de Baki, un rol tan importante como su actuación en “El niño y la garza” del Studio Ghibli como la voz de la Garza gris y en “Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco” como la voz de Hyoga de Cisne. En animación, también ha prestado su voz en cintas como “Los Croods” y “Los Croods 2: Una nueva era” haciendo la voz de Guy; “¡Patos!” donde le da vida a Mack; “DC Liga de Supermascostas” como Krypto; en “Minions” como Walter Nelson; “Metegol” como Amadeo, “El Lórax: En busca de la brújula perdida como Ted Wiggins e “Igor” como Igor.

“Después de casi 3 años y medio de darle voz a Baki, me siento muy feliz por este ejercicio en el que dos universos chocan para crear una película única.”, comenta Alfonso Herrera.

Animada por TMS Entertainment, este duelo de gigantes del anime rebasa la pantalla debido a la magnitud de sus fandoms a nivel internacional. Por un lado, está el legado de Baki the Grappler bajo la tinta del mangaka Keisuke Itagaki, casi 150 tomos cuya publicación ha corrido a cargo de la Weekly Shōnen Champion desde su primera versión en 1991 hasta el día de hoy con la publicación mensual de Baki Rahen. En su versión animada, Gurappurā Baki (en romanji), tiene una OVA de 1994, una serie animada de 2 temporadas de 2001, un especial para TV de 15 minutos de 2018 y su adaptación en Netflix desde ese año.

Tan sólo en el manga, Baki ha sido un éxito inmenso de las artes marciales que ha vendido más de 85 millones de copias. Una serie que narra las historias de varios luchadores, centradas en el legendario enfrentamiento a vida o muerte entre el protagonista Baki Hanma, el campeón más joven de lucha clandestina, y su padre Yujiro Hanma, «la criatura más fuerte del mundo».

Este crossover lleno de adrenalina, es uno de los más recientes proyectos de Alfonso Herrera en el doblaje, quien a la par que es parte de nuevas producciones como: “Tesis sobre una domesticación” una adaptación cinematográfica mexico-argentina de la novela homónima escrita por la propia Sosa Villada, bajo la dirección de Javier Van de Couter; “Delincuentes” película de Humberto Hinojosa, donde es productor y tiene una participación como actor; y el rodaje de la serie “Las Muertas” dirigida por Luis Estrada para Netflix.