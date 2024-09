Vinculación Universidad-Empresa factor de alto impacto para el desarrollo: Rectora

Morelia, Michoacán, a 04 de septiembre de 2024.- La vinculación Universidad-Empresa es un factor de alto impacto no solamente para el desarrollo económico de un estado, sino también para el desarrollo personal y profesional de las personas, enfatizó la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, al firmar un convenio de colaboración con el presidente de Grupo Michoacán A. C., Efraín Eduardo Macías Espinoza.



Flanqueada por directores y directoras de distintas facultades nicolaitas, la rectora celebró esta alianza en materia de servicio social y prácticas profesionales, que permitirá generar oportunidades para las y los alumnos.



Señaló que alrededor de 55 mil estudiantes y siete mil personas entre docentes y administrativos conforman la UMSNH, lo que representa un gran equipo de recursos humanos y de jóvenes que tienen grandes posibilidades de seguir creciendo en el ámbito profesional.



“Nosotros estamos muy atentos de ellas y de ellos no solamente como estudiantes sino también al momento que prestan su servicio social y prácticas profesionales, en el sentido de que cumplan de manera puntual con su responsabilidad, con su compromiso, pero también estamos muy atentos para protegerlos en temas de alguna circunstancia que pueda suceder”.



La rectora se pronunció porque esta colaboración entre la UMSNH y el Grupo Michoacán pueda incluir además de cuestiones académicas, también culturales y deportivas, tras señalar que es un momento ideal para poder plantear otros esquemas de colaboración que tengan un alcance mucho más amplio.



Indicó que esta vinculación fortalece mucho a la casa de estudios porque permite a las y los alumnos estar en la práctica antes de egresar, lo que genera madurez, seguridad en la toma de decisiones y fortalece su formación. “Sabemos que con ustedes vamos a tener la gran oportunidad de que nuestros estudiantes reciban un trato digno y adecuado, de gran aprendizaje y que se verá reflejado en un impacto a nuestro estado”, apuntó.



En su turno, el presidente del Grupo Michoacán A.C., Efraín Macias Espinoza, manifestó que la organización se siente honrada de firmar este acuerdo con la UMSNH, tras referir que ve mucho potencial en el estudiantado.



“Una de las etapas que Grupo Michoacán está buscando es tener nuestra propia bolsa de trabajo para retener el talento de nuestras universidades, acomodarlos y buscarles las mejores opciones para que no se tengan que ir a otros lugares a trabajar y tenemos que estar de la mano para que esto suceda”.



Indicó que la organización cuenta con diversos planteamientos en torno a la generación de actividades deportivas, culturales, charlas y testimonios de vida de empresarios y empresarias dirigidas a las y los estudiantes, así como el proyecto de Expo Universidades, por mencionar algunos.



Por su parte, el director de Vinculación y Servicio Social de la UMSNH, Carlos Alberto León Patiño, detalló que el beneficio del convenio de manera general son treinta y ocho actividades de interés que declara Grupo Michoacán y que pueden ser benéficas para el estudiantado nicolaita.



Durante la firma de convenio estuvieron presentes funcionarios del gabinete de la Universidad, directoras y directores de diversas facultades e integrantes de la asociación.