Urge una profunda reforma que movilice a la Universidad Michoacana, con el consenso de todas y todos: Rectora

Morelia, Michoacán, a 08 de mayo de 2024.- “La historia nos demanda dar pasos contundentes con el fin de que nuestra institución sea vanguardista y camine acorde a las necesidades de nuestra sociedad, es así el desafío y la oportunidad para todas y todos nosotros en iniciar una profunda reforma estructural que movilice la Universidad, que la ubique como una institución que se fortalece en el presente y se anticipa en el futuro”, afirmó la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, durante la conmemoración del 271 aniversario del natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla.



Flanqueada por el secretario de Gobierno, Elías Ibarra Torres, quien asistió en representación del gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla y por la doctora, Silvia Figueroa Zamudio, oradora del acto, la rectora Yarabí Ávila, manifestó que hoy es un día emblemático para quienes forman parte de la institución, ya que se celebra el nacimiento de uno de sus más grandes hombres que con valentía y pasión le entregó todas sus victorias a su pueblo. “Hoy estamos convocados a seguir su ejemplo y a demostrarle nuestro amor a ese legado nicolaita”.



Apuntó que la historia demanda a las y los nicolaitas dar pasos contundentes con el fin que la Universidad Michoacana sea vanguardista y camine acorde a las necesidades de la sociedad, que dijo, son muy distintas a las que se tenían hace más de 61 años fecha en que se aprobó el Estatuto Universitario.



En este sentido, subrayó la gran oportunidad que se tiene de una profunda reforma estructural en el marco de los cambios exponenciales en la ciencia, la tecnología, campos del conocimiento, profesiones, derechos humanos, equidad e igualdad de género, comunidad LGBTIQ+, que plantan una poderosa ola de transformaciones.



“Urge intensificar nuestra metamorfosis con reformas desde la propia visión social, en la organización y en el funcionamiento de nuestra institución, es urgente entonces la actualización de nuestra legislación Universitaria, pero siempre con el consenso de todas y todos los nicolaitas y de todos los sectores que se unen al trabajo de la Universidad”.



Lo anterior, a través de mesas de trabajo, de foros y de consultas con el objetivo de contar con un documento que recabe todas las voces de la comunidad o de aquellos que deseen participar.



“Necesitamos un Estatuto que nos represente a quienes estamos y a los que vienen, un estatuto que no se olvide del pasado pero que camine hacia adelante”, indicó Ávila González, tras señalar que en estos 61 años de vida del Estatuto Universitario que ha permanecido intocable, han ocurrido muchos momentos que han revolucionado el mundo.



En este marco, sostuvo que es urgente enfocar esfuerzos en una reforma integral, que, si bien en el pasado no se logró materializar, hoy dijo, la decisión está en nuestras manos, en las manos de toda la comunidad universitaria y de todo Michoacán.



“Sanemos las heridas que el pasado del tiempo ha generado en la Universidad al no atender temas que laceran los derechos humanos, que generan injusticias, problemas administrativos, que se contraponen al humanismo que pregonamos día a día, pero hagámoslo con responsabilidad y hablando con la verdad”.



La exrectora de la UMSNH, Silvia Figueroa Zamudio, al fungir como oradora del evento, apuntó que don Miguel Hidalgo ha sido y sigue siendo el referente y la inspiración para miles de profesionistas y ciudadanas y ciudadanos comprometidos con las causas más justas de la sociedad.

Indicó que hoy que se conmemoran 271 años de su nacimiento, también se reconoce el papel crucial que tiene la educación en las generaciones jóvenes, inculcándoles no sólo conocimientos académicos sino también enriqueciendo su espíritu de valores que tienen su raíz en el pasado. “Hoy como nicolaitas debemos de recordar que fue aquí en estas aulas, en estos pasillos, donde Miguel Hidalgo forjó su espíritu humanista y su compromiso social”.



Las universidades públicas, dijo, desde el pensamiento humanista deben promover la formación integral de sus estudiantes incluyendo aspectos éticos, culturales, deportivos y de responsabilidad civil.



“Nuestra Universidad, la de Hidalgo y la de Morelos tiene un papel fundamental en la democratización del país al poner sus máximas potencialidades como lo hizo Miguel Hidalgo en noviembre de 1810 cuando abolió la esclavitud, al servicio de la sociedad y a favor de las causas más justas”.



Señaló que las y los universitarios, profesoras, profesores, autoridades, estudiantes, también están frente al reto de reforzar la educación en valores, con los principios de tolerancia, respeto, honestidad, integración y participación entre otros.



“Hagamos votos para que las nuevas generaciones no dejen romper ese eslabón invisible pero férreo que nos une a todos los nicolaitas en la trayectoria histórica de este viejo Colegio y que guarde celosamente la tradición libertaria que nos legó el rector Miguel Hidalgo y Costilla”, apuntó.



Por su parte, el secretario de Gobierno, Elías Ibarra Torres, hizo un reconocimiento a la comunidad nicolaita, que dijo, hace que la Universidad es y siga siendo de las mejores universidades del mundo.



Al tiempo que destacó la figura de Don Miguel Hidalgo, quien comentó que fue gran rector y docente del Colegio de San Nicolás, que dejó sembrado en el alma de los alumnos el deseo infinito de lograr con hechos la soberanía de México y la superación intelectual de todos los mexicanos.



Durante el evento, también se contó con la presencia de la diputada local, Guadalupe Díaz Chagolla; de la regente del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, Janeth Morales Cortés; de Jorge Luis Ávila Rojas, secretario general del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana y de Eduardo Tena Flores, secretario general del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana; de Alberto Arres Rangel, presidente de la Asociación de Exalumnos Nicolaitas y de Arlete González Ortiz, en representación del estudiantado, así como de ex rectores, integrantes del Consejo Universitario, y del gabinete legal y ampliado.