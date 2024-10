UMSNH trabaja para que no haya obstáculos para que las personas con discapacidad ingresen a la institución: Yarabí Ávila  

Morelia, Michoacán, a 25 de octubre de 2024.- En la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) estamos trabajando para que no haya obstáculos para que las personas con discapacidad ingresen a la institución, apuntó la rectora Yarabí Ávila González, al inaugurar la mesa de diálogo "La escucha de la discapacidad, las barreras de la inclusión".



En el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, la rectora entregó los primeros escalones universales de un total de 70 que serán distribuidos a las distintas dependencias nicolaitas.



Ahí, compartió diversas acciones que su administración ha puesto en marcha en beneficio de este sector y manifestó su satisfacción de contar con un auditorio lleno de jóvenes, tras señalar que lo más importante es que al salir de esta actividad tengan un pensamiento diferente en torno al tema de la discapacidad y que llevan el mensaje a la comunidad.



Señaló que en determinado momento todas y todos podemos llegar a tener una limitación de alguna actividad, por eso dijo, es importante que seamos sensibles en esta sociedad y no porque nos llegue a pasar sino porque la empatía debe ser parte de nuestra personalidad.



La rectora indicó que la universidad debe ofrecer un cúmulo de razones para que las personas con discapacidad se integren a sus aulas, en este sentido, precisó que en la UMSNH se está trabajando al respecto.



Recordó que el año pasado con el aval del Consejo Universitario se creó la Coordinación General de Igualdad de Género, Inclusión y Cultura de Paz, además se ha generado una alianza con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) mediante la cual se lleva a cabo el diplomado sobre derechos humanos de las personas con discapacidad, que deben cursar las y los funcionarios nicolaitas.



Aunado a ello, indicó que a través de la Secretaría Académica y de la Facultad de Físico-Matemáticas se está trabajando para que el examen de admisión en la UMSNH sea inclusivo. “De tal manera que no haya obstáculos para poder ingresar a la Universidad, así es que el siguiente año ya es un objetivo y es una meta que debemos nosotros tener las puertas abiertas”.



Comentó además que, la casa de estudios contará con una Biblioteca Inclusiva, y se está poniendo especial atención al tema de la infraestructura para que los espacios sean accesibles para las personas con discapacidad. “Estamos trabajando todos los días para tener una Universidad que sea efectivamente de puertas abiertas en la realidad, no solamente en la palabra”.



Por su parte, la coordinadora general de Igualdad de Género, Inclusión y Cultura de Paz, Marta Rocío Hernández Martínez, aseguró que la UMSNH implementa estrategias de inclusión de forma constante, desde el cambio del lenguaje, la empatía, la concientización que debe de existir en las mejoras de accesibilidad y sobre todo tener más espacios inclusivos.



La funcionaria hizo un llamado a toda la comunidad universitaria para trabajar juntas y juntos por el humanismo, por el respeto y sobre todo por la inclusión y la diversidad en torno a una cultura de paz, “sé que nuestra comunidad universitaria está comprometida y que tenemos una gran líder”.



En su turno, Laura Elizabeth Sosa Zaragoza, coordinadora del Mecanismo de Monitoreo Estatal de las Personas con Discapacidad, en representación del presidente de la CEDH, Marco Antonio Tinoco, señaló que hablar de discapacidad es hablar de sensibilidad, de respeto a las diferencias y a la inclusión.



Destacó el trabajo que se está realizando en la Universidad Michoacana en torno al tema de la discapacidad, y aseguró que este día será de mucho aprendizaje para todas y todos los asistentes.



También se contó con la presencia del secretario Académico, Antonio Ramos y de la regente del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, Janeth Morales.