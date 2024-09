UMSNH refrenda su vocación humanista; la rectora Yarabí Ávila firma convenio con AMPSICOAC

Morelia, Michoacán a 25 de septiembre de 2024.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) refrenda su vocación humanista, tras la firma de convenio en materia de servicio social y prácticas profesionales entre rectora Yarabí Ávila González y la presidenta de la Asociación Mexicana de Psicología Oncológica A.C., (AMPSICOAC), Martha Elena Martínez Ramos.



Acompañada de directoras y directores de las facultades del área de la Salud, la rectora resaltó la oportunidad de colaborar con dicha instancia, tras destacar la labor que han realizado para que hoy se aperture un espacio, que dijo, brindará un apoyo muy importante a la sociedad.



“Creo que los proyectos nacen precisamente de las experiencias que cada uno de nosotros tenemos, en esa experiencia nace la empatía y las personas se deben reconocer precisamente cuando los proyectos son para ayudar a otros, porque estamos aquí para generar esta cadena de valores”.



Yarabí Ávila agregó que mediante este acuerdo las y los estudiantes nicolaitas podrán realizar su servicio social y sus prácticas profesionales en la Asociación, e incluso abre la posibilidad de un espacio laboral.



“Esta acción refrenda lo que se dice y lo que debemos hacer en la Universidad Michoacana, que es ser humanistas y el ejemplo, es precisamente el resultado de la colaboración en este convenio”.



Comentó que un gran número de personas han tenido una experiencia cercana con alguien que padece cáncer y en muchas ocasiones no se sabe a dónde acudir, por lo que destacó la importancia de la labor que realiza la Asociación Mexicana de Psicología Oncológica.



La rectora reconoció la presencia de las y los directores de las distintas facultades de la UMSNH, tras referir que en el área de la Salud hay muchas carreras que pueden abonar en este proyecto. “Somos un gran equipo porque todas y todos sabemos que tenemos un gran compromiso”.



Por su parte, la presidenta de AMPSICOAC, Martha Elena Martínez Ramos, compartió su experiencia cuando tuvo cáncer y la forma en que su grupo de apoyo la ayudó a librar la batalla de esta enfermedad.



Apuntó que hace siete años comenzó a trabajar con psicoterapia a pacientes con cáncer y a sus familias. “Empecé a ver que esto funcionaba, pero además un apoyo integral que yo tuve de nutrición, de un médico, de gente maravillosa, y yo quiero replicar esto para la gente, que tengan una red de apoyo que no los deje soltarse”.



Señaló que la apertura de este espacio que brindará atención a personas con este padecimiento, es un sueño que hoy se hace realidad con el soporte de mucha gente de buena voluntad que se ha sumado al proyecto. Como egresada nicolaita y profesora de la Facultad de Psicología, indicó que decidió que el primer convenio de colaboración que firmaría lo haría con la Universidad Michoacana, “porque hubo muchos detalles de esta familia de Psicología que me mantuvieron también viva y presente”.



Por su parte, el director de Vinculación y Servicio Social, Carlos Alberto León, precisó que, los beneficios que integran el convenio son: el apoyo a la salud mental ya que se ofrecerá atención psicológica especializada con prestadores de servicio social, también formación profesional, porque las y los estudiantes tendrán la experiencia en psicología oncológica, además de realizar proyectos conjuntos y colaborativos en salud mental. “Específicamente mediante la prestación de los servidores sociales se refuerza la responsabilidad compartida en apoyo a los grupos vulnerables”.



Tanto el director de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, Víctor Hugo Mercado, como la directora de la Facultad de Psicología, Mónica Fulgencio, coincidieron en la importancia del trabajo que realiza la AMPSICOAC, al referir que, ante un diagnóstico de enfermedad, no se debe olvidar la salud emocional.