UMSNH logra número histórico de deportistas que acuden a la Universiada Nacional en gestión de Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán, a 23 de mayo de 2025.- Durante la administración de la rectora Yarabí Ávila González, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) ha logrado el mayor número de deportistas en la historia de la institución que acudirán a competir a la Universiada Nacional 2025.

Este viernes, la rectora abanderó a la Delegación Nicolaita que participará en la justa más importante del deporte universitario en el país, con un total de 161 estudiantes que competirán en 16 disciplinas.

En un ambiente de entusiasmo por parte las y los jóvenes, Yarabí Ávila destacó el gran compromiso y la disciplina de cada una y cada uno de los deportistas, así como de las entrenadoras y entrenadores, al tiempo que invitó a las y los jóvenes a aprovechar al máximo las actividades que se desarrollarán en la Universiada y todas aquellas que les permitan construir un mejor futuro.

Deseó mucho éxito a los deportistas, a quienes manifestó que durante esta experiencia van a vivir momentos de nerviosismo e incluso de estrés, lo que dijo, es parte de la madurez y del crecimiento que va dando la UMSNH.

“Solamente quiero pedirles que sean muy responsables con el papel que llevan en sus manos, porque han invertido tiempo, han invertido esfuerzo, se han invertido muchos sacrificios porque han dejado de hacer algunas otras cosas por estar en el deporte, porque ustedes lo consideran primordial”.



Queremos que vengan muchos medallistas, añadió, pero si no se puede lograr medallas, ustedes deben de tener esa convicción de que van a dar su mejor esfuerzo y que si no se logra, tienen una meta más para el siguiente año, “pero nosotros tenemos la confianza de que lograrán las mejores posiciones donde ustedes estén, no solamente en el deporte sino también en cada una de sus carreras”.



Tras manifestar que es un orgullo contar con todo el equipo de entrenadoras y entrenadoras y de deportistas nicolaitas, la rectora adelantó que en lo que resta de su administración uno de los objetivos es dejar el área de Deporte con muchos programas institucionales bien reforzados para que en el futuro no haya un paso atrás en el deporte y que se siga fortaleciendo.



Por su parte, el director del Deporte Universitario e Infraestructura Deportiva de la UMSNH, Gustavo Farías Echenique, reveló que, tras participar en las etapas estatal y regional de la Universiada, la representación nicolaita logró clasificar a la Universidad Nacional 2025 con un total de 161 atletas que competirán en 16 disciplinas, durante la justa que se llevará a cabo en la ciudad de Puebla del 27 de mayo al 9 de junio.

El funcionario compartió que, este es el logro más importante de la historia de la UMSNH en cuanto a atletas clasificados a la fase nacional, ya que nunca antes se había logrado llevar más de 100 deportistas a la Universidad Nacional donde se encuentra la élite del deporte universitario del país, “esto no sólo habla del talento de cada uno de ustedes sino del crecimiento y de la fuerza del deporte universitario que estamos construyendo de la mano y con el gran apoyo de nuestra rectora”.

En uso de la palabra, la entrenadora de voleibol de playa, Angélica Yadira Ayala Aranzueta reconoció el liderazgo de la rectora Yarabí Ávila en la toma de decisiones estratégicas en favor del deporte. “Hoy recibimos una vez más el honor de representar a nuestra Máxima Casa de Estudios en la justa nacional universitaria más grande de todo el país, como atletas y grandes estudiantes hagamos el compromiso con nuestra Universidad para dar el mejor esfuerzo y dedicación en cada una de las competencias”, añadió.

A nombre de la delegación de deportistas nicolaitas, la alumna Karen Barrera Hernández aseguró que representar a la UMSNH es un orgullo enorme, tras señalar que la Universidad significa, esfuerzo, disciplina, constancia y sueños compartidos, “gracias por confiar en nosotros, saldremos a darlo todo, no sólo por ganar, sino por demostrar quiénes somos y de qué estamos hechos”.