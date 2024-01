UMSNH en los primeros lugares nacionales de cumplimiento en materia de Cultura de la Paz

Morelia, Michoacán, a 14 de enero de 2024.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) se encuentra en los primeros lugares a nivel nacional respecto al cumplimiento en la implementación de acciones sobre Cultura de la Paz, sostuvo la secretaria Auxiliar, Monika Gutiérrez Legorreta, en el Primer Informe de actividades de la rectora Yarabí Ávila González.

La funcionaria apuntó que para lograr espacios libres de violencia, se tiene que trabajar con decisión y convencimiento en una serie de acciones que fortalezcan la Cultura de la Paz, que parece un cliché, pero que en realidad es una estrategia que crea conciencia y sensibiliza a las personas para evitar espacios violentos que pueden provocar secuelas muy crudas en las personas.

“Tantas veces hemos visto o hemos sido testigo de personas que sufren violencia y no hacemos nada, ya sea por miedo, por omisión, o simplemente porque no sabemos cómo actuar. No dimensionamos el daño que se le puede ocasionar a una persona con nuestro actuar”.

Por esta razón, indicó que el Gobierno Federal, las universidades públicas y privadas, y la sociedad en general han instrumentado una política de Cultura de la Paz, que dijo, la UMSNH ha cumplido a cabalidad.

La secretaria que también funge como enlace de Cultura de la Paz, Igualdad de Género y Prevención de Adicciones ante la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI), informó que durante el 2023 la UMSNH desarrolló un total de 651 actividades que fueron efectuadas por parte de las dependencias nicolaitas.

“A quienes les agradecemos su disponibilidad para colaborar en este tema tan importante, siendo esta universidad la que a nivel nacional ha cumplido en tiempo y forma en su entrega, de lo contrario la universidad se hubiera visto afectada presupuestalmente”.

Gutiérrez Legorreta resaltó la importancia del trabajar activamente en estos temas y cumplir a cabalidad en dicho renglón, no sólo por el impacto social que tiene en las comunidades, sino también, porque es una obligación hacerlo.

“De de lo contrario, quedaremos fuera de partidas presupuestales federales, que condicionan la implementación de estas acciones. Es importante que lo hagamos en equipo, en un sólo rumbo, puesto que así podremos dar mejores resultados para la comunidad universitaria”.

Apuntó que la rectora Yarabí Ávila González ha instruido para que este 2024 sea mucho más intenso en este sentido y que se realicen más actividades, “que nos involucremos de manera más decidida con la comunidad, para que nuestras y nuestros alumnos, profesoras y profesores, trabajadoras y trabajadores, construyamos entornos libres de violencia y acoso”.