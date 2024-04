Morelia, Michoacán, a 16 de abril de 2024.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) brinda apoyo histórico a estudiantes para proyectos de investigación y emprendedurismo.

La rectora Yarabí Ávila González hizo entrega de reconocimientos a los representantes de las 66 propuestas que participaron en la primera convocatoria de este tipo que se lanza en la Máxima Casa de Estudios.

Con un auditorio lleno de entusiastas alumnos de licenciatura y de bachillerato, la rectora escuchó la exposición de cada uno de los proyectos presentados que versaban en una enriquecida variedad de temas.

En este marco, manifestó una gran satisfacción por la nutrida participación de las y los jóvenes en esta convocatoria que por primera ocasión se realizó en la UMSNH, y que aseguró se llevarán a cabo más ediciones.

“Queremos que los proyectos de investigación no solamente surjan de nuestros investigadores y de nuestras investigadoras de quienes estamos muy orgullosos y quienes dan un renombre a nuestra Universidad, sino también que ustedes tengan esa experiencia”.



Ávila González destacó el profesionalismo con que todas y todos los estudiantes expusieron su propuesta y comentó que quienes participaron en la convocatoria tienen la responsabilidad de llevar sus proyectos por buen camino y de involucrar a más alumnos en las buenas prácticas.



“Queremos tener estudiantes que tengan las ganas de forjar un mejor futuro, queremos a los estudiantes construyendo vidas responsables de ustedes y de su entorno. Lo que tenemos que hacer es precisamente no tener grilletes que nos ajusten las muñecas, que nos ajusten las mentes, la esperanza, la fe y que sigamos haciendo bien las cosas”.



La rectora compartió su emoción por la importancia de los proyectos presentados, ya que dijo, tienen repercusiones en la sociedad, no sólo en la comunidad nicolaita sino en los diversos sectores porque abordan temas como la inclusión, el cuidado del medio ambiente, salud y género, por mencionar algunas vertientes.

“Ustedes serán grandes profesionistas, serán grandes egresados y egresadas porque ya lo están demostrando aquí, muchas gracias por representar excelentemente a la Universidad. Felicitarlos y felicitarlas, y para todos habrá apoyo, como les dije no los vamos a dejar ir porque ustedes tienen un gran futuro”.



La rectora destacó la participación de las y los profesores e investigadores como asesores de las propuestas presentadas y se pronunció porque en la próxima edición sea un mayor número de proyectos los que participen.



En este marco, también invitó a los estudiantes a sumarse a las distintas campañas que la UMSNH impulsa en diversos temas, tales como prevención del suicidio y de adicciones, de género, de no violencia, tras referir que es fundamental tejer redes y no trabajar de manera aislada para que éstas tengan más impacto.



En su turno, el secretario Académico, Antonio Ramos Paz, comentó que todos los proyectos serán apoyados, priorizando los que tuvieron mayor puntaje en la evaluación. En este sentido precisó que las y los jóvenes tendrán como plazo hasta el día viernes para presentar los distintos gastos que estarían asociados con la propuesta planteada, para que se pueda programar la entrega del financiamiento.

Comentó que todas y todos podrán participar con sus proyectos en el mes de octubre en la Primera Feria del Emprendimiento y la Investigación de Estudiantes de la UMSNH. “La intención es que sea un evento en donde estas ideas ya se vean como realidades, ya se vean como proyectos terminados, que sea una fiesta de la Universidad”.

Al evento también asistió el coordinador de la Investigación Científica, Jesús Campos García; el coordinador general de Estudios de Licenciatura, Jaime Espino Valencia; la coordinadora general de la División de Bachillerato, Eréndira Zacarías Zepeda, así como las y los alumnos que presentaron su proyecto.