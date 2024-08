UAG impulsa realidad virtual en la enseñanza de la química

Zapopan, Jalisco, a 12 de agosto de 2024.- A partir de la premisa “aprender jugando”, el Grupo de Investigación en Materiales y Fenómenos de Superficie de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), dirigido por el Dr. Luis A. Romero Cano, combina la diversión con el conocimiento.

Y es que, han desarrollado un Laboratorio Virtual Inmersivo, en el cual los alumnos juegan y aprenden de principios de adsorción y la importancia de su aplicación en los procesos de remediación ambiental.

Los resultados han sido recientemente publicados en la Revista Environmental Research bajo el título, "Development of a sustainability-oriented university laboratory: insight into adsorption kinetics models for the removal of pollutants from aqueous solution".

En este innovador laboratorio, los estudiantes pueden explorar las cinéticas de adsorción en un entorno virtual inmersivo basado en el juego Minecraft.

Estos resultados virtuales se comparan con experimentos reales utilizando diversos adsorbentes derivados del bagazo de agave, un residuo de la industria tequilera, y con el cual derivado de procesos se podría tratar el agua residual.

Espacio innovador

Este laboratorio, orientado a la sostenibilidad, se propone como una herramienta innovadora en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ofreciendo estrategias efectivas para la educación presencial y en línea.

Además, al incorporar metodologías de evaluación del impacto ambiental de los procedimientos y materiales utilizados, sensibiliza a los estudiantes sobre la importancia de elegir estrategias responsables y sostenibles.

Este esfuerzo es uno de los primeros en América Latina que busca transformar la educación basándose en los objetivos de desarrollo sostenible. Se espera que los entornos desarrollados se apliquen también en el nivel de educación básica y media, permitiendo la participación de la comunidad estudiantil en todos los niveles.

"El desarrollar proyectos con impacto directo en el entorno UAG ha sido un gran reto y una hermosa experiencia, la cual no hubiera sido posible concretar sin el apoyo de todo el grupo de trabajo”, afirmó el Dr. Romero Cano.

“Agradezco y reconozco el esfuerzo de la Ing. Lydia Olvera, Dra. Ana I. Zárate, Dra. Fabiola Padilla, Lic. Arturo Padilla, Dr. Efrén Aguilar y Mtro. Joel García; así como al grupo de estudiantes del Decanato de Diseño, Ciencia y Tecnología que participaron en la ejecución de este trabajo".

Apoyo estudiantil

Además de los profesores-investigadores, este proyecto también ha contado con la participación de Sofía Cornejo León, Camila Soé Gómez Navarro y Zahira Alejandra Contreras Atrisco, alumnos de las carreras de Ing. en Conservación y Restauración Ambiental, Ing. en Biotecnología e Ing. Química, respectivamente.

El Dr. Romero Cano comentó que este estudio, corresponde al proyecto de investigación titulado "Evaluación del impacto de ciclo de vida de materiales adsorbentes preparados a partir de residuos agroindustriales para su potencial aplicación en el tratamiento de agua de laboratorios y talleres de ciudad universitaria - UAG", apoyado por la Dirección de Investigación a través de la Convocatoria de Proyectos de Investigación para incidir en el entorno UAG.

De acuerdo con lo comentado por el profesor, esta es la segunda publicación científica producto del proyecto, con la cual es posible concluir que es posible transformar los laboratorios convencionales de la UAG en espacios de aprendizaje sostenibles mediante la colaboración multidisciplinaria de estudiantes, profesores, personal académico y empresas de la región.