UAG forma nueva generación de profesionales en Administración de Proyectos

Guadalajara, Jalisco, 4 de agosto del 2025.- Un nuevo grupo de profesionales han cumplido con su formación como nuevos Administradores de Proyectos y ahora están listos para ser agentes de cambio en sus áreas de trabajo.

Y es que, la generación 10 del Diplomado en Administración de Proyectos culminó su curso en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG). La ceremonia de clausura se realizó en el Auditorio “Dr. Luis Garibay Gutiérrez”.

El Lic. Luis G. Cerda Herrera, Director de Formación y Excelencia Directiva de la UAG, compartió un mensaje en el que señaló que los graduados han alcanzado un hito fundamental en su desarrollo profesional, en el que adquirieron conocimientos y habilidades estratégicas para liderar proyectos en cualquier entorno laboral.

En el mismo evento, el Mtro. Santiago Levy Mayagoitia, Director de Operaciones de International Lean Six Sigma en México, aseguró que el programa permitió a los egresados fortalecer su capacidad de análisis, comunicación y negociación, con acceso a metodologías como Project Management, Scrum y Six Sigma.

Además de recibir el diploma oficial de la UAG y material digital, obtuvieron una insignia digital que acredita su logro, así como la posibilidad de certificarse en niveles Yellow, Green y Black Belt.

La ceremonia concluyó con la entrega de diplomas a los participantes presenciales del diplomado, en el que se reconoce su compromiso y desempeño académico.

En representación de los egresados del diplomado, habló la Mtra. Alejandra Vaca Arce, quien apuntó que fue una inversión clave en su crecimiento profesional por su modalidad en línea y su flexibilidad.



¿Por qué estudiar el Diplomado en Administración de Proyectos en la UAG?

Estudiar el Diplomado en Administración de Proyectos en la UAG te ofrece varias ventajas clave:

1.- Desarrollarás habilidades esenciales para el liderazgo de proyectos: El programa tiene como objetivo que desarrolles las habilidades necesarias para liderar proyectos en cualquier área laboral. Aprenderás, aplicarás y evaluarás diversas metodologías, así como técnicas de comunicación y negociación, lo que es ideal si tienes interés en el liderazgo y deseas comprender diferentes metodologías, técnicas y herramientas.

2.- Podrás obtener certificaciones clave en Lean Six Sigma: El diplomado es una excelente opción si buscas certificarte en Lean Six Sigma. A través del programa, podrás obtener las certificaciones Yellow Belt, Green Belt y Black Belt, siempre y cuando cumplas con los requisitos necesarios. Incluso, uno de los docentes, el Mtro. Santiago Mayagoitia, es Master Black Belt certificado y expositor de los módulos de Six Sigma.

3.- Maximizarás resultados empresariales y obtendrás certificaciones en tendencia: Al estudiar este diplomado, conocerás cómo maximizar mejores resultados y procesos en las empresas. Además, te brinda la oportunidad de obtener las mejores certificaciones que están en tendencia para la gestión de proyectos.