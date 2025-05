Trabajamos para seguir cumpliendo con las maestras y los maestros nicolaitas: Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán, a 15 de mayo de 2025.- Seguiremos trabajando con gran compromiso y dedicación para seguir cumpliendo con las y los profesores nicolaitas, indicó la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, en el marco del Día de la Maestra y el Maestro, en donde se entregaron reconocimientos por 15, 20, 25, 30, 35 y 40 años de servicio a docentes de la institución.



Frente al profesorado y flanqueada por integrantes del gabinete, la rectora agradeció a cada una de las maestras y de los maestros que hoy reciben esta distinción por su entrega silenciosa, por su constancia diaria, por su paciencia infinita y por su amor al conocimiento y a sus estudiantes. Este dijo, no es un acto simbólico, es un acto de justicia porque su trabajo ha transformado vidas, ha abierto caminos y ha sembrado el futuro.



Ustedes, dijo, han sido testigos de los cambios en la educación, de los retos que ha traído el tiempo, de las carencias y también de las conquistas, “pero nunca han dejado de creer en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y eso es lo que más valor tiene, haber permanecido fieles a su vocación incluso cuando no era fácil, incluso cuando no había ni reconocimientos, ni condiciones ideales, y todavía nos falta mucho por hacer, pero se requiere hacerlo en equipo”.



La rectora apuntó que, hablar de humanismo es también un llamado a revalorar la tarea docente, “convirtamos entonces el humanismo en un estilo de vida”.



Afirmó que durante dos años consecutivos y lo que ha transcurrido del 2025 se ha cubierto el pago puntual a las y los docentes, de cada una de sus quincenas incluyendo el incremento salarial. “Hemos dejado atrás los tiempos complicados en donde no se podía cumplir con el pago de las quincenas y prestaciones a tiempo, también se han superado los diciembres de cada año donde imperaba la incertidumbre, la zozobra por el pago del aguinaldo y prestaciones de fin de año”.



Tras señalar que, se ha pagado cada peso y cada centavo correspondiente a estos conceptos permitiendo a las y los maestros disfrutar con su familia en paz y en armonía. En este mismo escenario, sostuvo que, las y los afiliados al Sindicato de Profesores han sido testigos directos del cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Contrato Colectivo, además precisó que, se han pagado prestaciones de esta administración e incluso se ha hecho el esfuerzo para cubrir algunas de periodos anteriores.



Por otro lado, reconoció el trabajo conjunto que se ha hecho con las directoras y directores, así como las secciones sindicales para poder consolidar el Programa de Sustentabilidad Académica en la UMSNH, que ha permitido que 372 maestras y maestros puedan alcanzar la definitividad que estaban esperando desde hace décadas, y adelantó que este proceso continuará durante lo que resta de su administración. “Tenemos que hacer justicia a las profesoras y profesores que han permanecido sin ese reconocimiento de parte de la Universidad”.



Ante las y los docentes, refrendó que en la Ley Orgánica de la UMSNH no hay ninguna afectación a los derechos adquiridos de las y los docentes.



“Su compromiso con la educación pública, con la excelencia académica y con la defensa de los valores universitarios, nos honra y nos motiva a seguir trabajando desde nuestras atribuciones por una administración transparente y eficiente al servicio de quienes, como ustedes, dan lo mejor de sí por nuestra Universidad”.



Al cumplir veinte años de servicio, la profesora María Cristina Alonso López, exhortó a las maestras y maestros a recordar que la misión de la UMSNH es eminentemente social, tras referir que su labor como profesores nicolaitas es crear conciencias. “Es darnos cuenta que más allá de profesionistas, estamos formando seres humanos y que la sociedad actual demanda no sólo de profesionistas de éxito, también de mejores personas para generar un mundo mejor”.



Por su parte, el profesor Norberto García Barriga, con 30 años de servicio en la docencia, señaló que desde las primeras lecciones impartidas hasta las modernas aulas virtuales los maestros han sido el alma y la luz de la humanidad. Hoy, dijo, estamos aquí para honrar a un grupo destacado de docentes que con su labor diaria han contribuido a transformar la vida de miles de jóvenes estudiantes.