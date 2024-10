Secretaria de Contraloría enfatiza en no permitir, ni fomentar actos de violencia de género

Morelia, Michoacán, a 07 de octubre de 2024.- La violencia de género es una de las corrupciones más terribles que puede haber sobre todo en la vida pública y en la vida administrativa, no la permitamos, no la fomentemos, exhortó la secretaria de la Contraloría del Gobierno de Michoacán, Azucena Marín Correa, durante la conferencia magistral “Las mujeres en la fiscalización de entes públicos”, impartida a estudiantes nicolaitas, en la cual estuvo acompañada por la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González.



La Facultad de Economía fue la sede para continuar con el ciclo de conferencias que realiza la casa de estudios en las diferentes dependencias. En este marco, la funcionaria estatal apuntó que una sociedad justa empieza por una sociedad igualitaria. “Los hombres sus derechos y nada más, las mujeres sus derechos y nada menos”.



Consideró que se tiene que ir abriendo la percepción de que las mujeres pueden estar en todos los ámbitos y hacerlo muy bien, tras señalar que el papel de madre y ama de casa no se debe demeritar, por el contrario, permite ser mejores humanos, aunado a que representa para las mujeres que trabajan dobles o triples jornadas.



Marín Correa sostuvo que el tema que más va a impactar siempre al sector femenino es la violencia de género, porque limita el talento natural de las mujeres, así como la transparencia para poder acceder a medios de justicia.



Indicó que es necesario la implementación de cuotas de género, capacitación y desarrollo profesional, creación de redes de apoyo, políticas de conciliación de la vida laboral y familiar, protocolos para prevenir y atender la violencia de género, y sensibilización con perspectiva de género.



La funcionaria puntualizó que, en México de las 32 entidades federativas en el país, 13 son gobernadas por una mujer y en 17 administraciones estatales la Contraloría es encabezada por una mujer. “Nosotros en el primer nivel de gobierno hemos cuidado la paridad, pero es un trabajo que se tiene que hacer todos los días porque no es algo que se pueda cambiar de un día para otro”.



Explicó que la Contraloría es la dependencia encargada de vigilar la fiscalización y control de ingresos, gastos, recursos, obligaciones de la administración pública estatal de acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas, “pero la Contraloría no es la única fiscalizadora en Michoacán, tenemos la Auditoría Superior de Michoacán y la Auditoría Superior de la Federación, además, las dependencias públicas también tienen su propio órgano de control y todos tratamos de coordinarnos para tener un combate efectivo a la corrupción”.



Finalmente, resaltó el hecho de que las jóvenes de hoy vengan con un chip completamente renovado e igualitario que ya no permite ciertas conductas que antes eran consideradas naturales. Al tiempo que, invitó a las mujeres a no dejar pasar ningún tipo de violencia de género por mínima que sea, al señalar que ello desencadena la normalización de la violencia.



Por su parte, la rectora Yarabí Ávila destacó la presencia de la contralora Azucena Marín, y afirmó que el tema abordado por la funcionaria es fundamental para la Universidad, tras referir que el uso adecuado, responsable y transparente de los recursos es primordial.



De igual forma, subrayó que es necesario continuar trabajando en materia de perspectiva de género, y en seguir abriendo oportunidades en los distintos ámbitos a las mujeres, al señalar que en México actualmente hay únicamente 11 rectoras y en la Universidad Nacional Autónoma de México ninguna mujer ha ocupado la rectoría de la institución.



Durante la conferencia también estuvo presente la contralora de la UMSNH, Ana Delia Quintero; el tesorero Enrique Eduardo Román; el secretario Auxiliar, Jorge Manzo y la directora de la Facultad de Economía, Erika Jenny González.