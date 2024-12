Rodeándote de la gente adecuada, no hay sueño que no se pueda cumplir: egresado UAG

Zapopan, Jalisco, a 9 de diciembre de 2024.- El Mtro. Martín Pablo Zazueta Chávez es un abogado fuera de lo común. Su oficina no es el típico despacho o bufet jurídico que caracteriza a los profesionales del Derecho; por el contrario, su espacio de trabajo está entre aviones, pistas y los tableros que anuncian la salida y llegada de los vuelos.

Egresado de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), de la generación 1989, actualmente es Director del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, una de las terminales aéreas más importantes a nivel nacional.

Su llegada a la UAG

Originario de La Paz, Baja California Sur, decidió venirse a estudiar a la UAG la carrera de Derecho porque le llamaba la atención; además, que parte de sus amigos también se decidieron por esta Licenciatura.

“El tiempo pasa y el que termina soy yo, mis amigos se van a otras carreras y toman otras asignaturas. La verdad es que la Facultad me formó profesionalmente y como persona, y no tomé una mala decisión, sin duda alguna”, comentó el UAG Alumni.

Salir de su Ciudad de origen para estudiar en la UAG fue un gran paso para desarrollarse personalmente, ya que esto le permitió madurar, administrarse y valorar a su familia, lo que sin duda fue un gran impulso para su crecimiento.

Algunos recuerdos que más le dejaron marcados son las experiencias que vivió con sus compañeros y maestros en “La Playita”, degustar de los típicos chilaquiles y molletes, y algo que nunca olvida es su número de estudiante.

“También tengo muchos buenos recuerdos con mis maestros, que más allá de que te hayan formado, hicimos una relación de amigos y por eso estoy muy agradecido por todo lo que me ha brindado la Universidad”, refirió el Mtro. Zazueta Chávez.

Trayectoria “de altura”

Luego de culminar sus estudios, el egresado de la carrera de Derecho regresó a su Ciudad natal, donde se dio la oportunidad de laborar en la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur. Por 5 años, se desempeñó en esta dependencia en cargos como Ministerio Público, Investigador y Subdirector de Control de Procesos.

Sin embargo, la vida le tenía preparada una sorpresa de “altura”. Y es que, en febrero de 1994 se dio la oportunidad de cubrir una plaza temporal por 6 meses en la Dirección del Aeropuerto de La Paz, pero gracias a su desempeño continuó en este sector, al grado que hoy cuenta con más de 30 años de experiencia en el manejo de aeropuertos.

“En ese momento yo entré siendo el director de aeropuertos más joven en México, con 27 años, y en febrero cumplo 31 años dirigiendo aeropuerto. Ahora soy el que tiene más tiempo en este encargo en todo el país”, compartió el UAG Alumni

“Así es la vida, te va presentando oportunidades. La carrera de Derecho tiene un abanico tan amplio que te permite poder incursionar en muchos temas.

Luego de ese inicio en el Aeropuerto de La Paz, su conocimiento y experiencia le han permitido hacerse cargo de otras terminales como Los Cabos, Tijuana y, ahora, Guadalajara, los cuales son parte del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).

Esa experiencia se ha complementado con estudios especializados, ya que después de estudiar Derecho, hizo otra Licenciatura en Dirección de Aeropuertos y Negocios Aeronáuticos y una Maestría en Gestión y Dirección de Aeropuertos, además de diversos cursos especializados en el tema.

Grandes proyectos

Desde su posición como Director Aeroportuario, el Mtro. Zazueta Chávez le ha tocado encabezar proyectos de desarrollo en las terminales en las que ha trabajado.

“A mí me han tocado todas las obras de desarrollo de estos aeropuertos y a pesar de que soy Abogado, dicen que soy el Abogado más Ingeniero que hay en la compañía”, comentó.

Actualmente, desde su posición encabeza el Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, el cual contempla una serie de remodelaciones y ampliaciones, como la reciente puesta en marcha de la segunda pista y próximamente una tercera.

En el Aeropuerto de Los Cabos le tocó impulsar la construcción de la terminal 2 y en el de Tijuana la creación del Cross Border Xpress (CBX), el cual permite cruzar a Estados Unidos sin necesidad de salir de la terminal aérea, entre otros proyectos.

Apoyo a la sociedad

Como parte de su compromiso con la sociedad, el egresado de la UAG es parte de la Fundación GAP, que entre sus programas cuentan con los Colegios GAP, que son escuelas de tiempo completo que ofrecen educación de calidad en primaria, secundaria y preparatoria, y otorgan a los niños de escasos recursos alimentos, uniformes y todo lo necesario para que puedan estudiar.

“Ese programa es tan exitoso que casi el 85 por ciento de los niños llegan a la Universidad y apostándole a ello creo que también vamos a aportar a la sociedad y que tengamos un México mejor”, dijo el Mtro. Zazueta Chávez.

Además, a los jóvenes de preparatoria se les otorga la oportunidad de trabajar en el aeropuerto mientras cursan sus estudios, es decir, en la mañana trabajan y en la tarde estudian.

Mensaje a los estudiantes

“Hay que aprovechar la vida en la universidad, hay que prepararse, pero también hay que vivir la vida universitaria, porque el tiempo no regresa”, recomendó a los estudiantes.

“La vida te presenta muchísimas oportunidades, pero a veces el tren pasa solo una vez y hay que arriesgarse y no hay que tenerles miedo a las cosas; y mi ejemplo es ese, imagínate de ser Abogado, de venir de la Procuración de Justicia, al tema de las aviones era un cambio total; sin embargo, con esfuerzo, rodeándote de la gente adecuada puedes lograr el objetivo, entonces no hay sueño que no se pueda cumplir”.